İstanbul'un sırlarla dolu tarihini yepyeni bir solukla okumaya hazır mısınız?

Kız Kulesi, gerçek misin sen yoksa bir düş mü? Yoksa İstanbul'un koynunda yatan bir gümüş mü?

Kız Kulesi nice masallara, filmlere ve sohbetlere konu olmuş bir mekân. İstanbul şehrinin Boğaz'ında âdeta bir inci gibi parıldıyor. Onun üzerine söylenen efsaneler üç aşağı beş yukarı birbirine benziyor, ama bu kitap başka... Bu kitapta Kız Kulesi'nin bilinmeyen, şimdiye kadar duyulmamış bir yorumunu okuyacaksınız. Günümüzden geçmişe uzanan bu nefes kesen yolculukta Kız Kulesi'nde yaşandığı var sayılan tüm bilinmezleri bir solukta okuyacak, efsane türünün gizemli satırlarında âdeta kaybolacaksınız.

Sayfa Sayısı: 96

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 16.00 TL

Tür: Çocuk - Roman