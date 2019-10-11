İşte dikkatli olalım

Bugün ne yapılabilir? Bugün uğraştıran nedenler, özellikle iş ve çalışma hayatında söz konusu olabilecek belirsizliklere dikkat edelim. Sanatsal uğraşlar ve hayal gücümüzü kullanabileceğimiz çalışmalar açısından verimli olabiliriz. Ancak duygusal alanda karışık ve garip olabilecek olaylarla da karşılaşabiliriz. Kimi zaman bizi kurban edebilecek durumlar içine düşebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün düşüncelerimizi toparlamak zor olabilir. İş ortamında dağınıklık ya da eksiklikler yüzünden istediğimiz sonucu almakta zorlanabiliriz. Yine de sabah saatlerinde daha iyimser ve canlı bir atmosfer söz konusu. Hafta sonu yaklaşırken, hayallere dalma arzusu içindeyiz. Yolculuklar ve yabancılarla ilgili uğraşlar olumlu sonuçlar verebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Yılan Bugün denge ve ritim duygusu içeren konulara daha kolay yönelebiliriz. Yaşamsal konular, canlı ve organik yapılar dikkat çekerken enerjimizi yeniden kazanmaya bakalım.