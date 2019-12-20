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20.12.2019 - 12:10 |

İtalyan mutfağından dana inciğin en güzel hali: Osso Bucco

Dana incik veya Osso Buco ağır ateşte sebzeler ile uzun uzun pişirildiği taktirde yiyebileceğiniz en lezzetli et yemeğine dönüşür. Bir İtalyan lezzeti olan Osso Bucco'yu eviniz de kolayca yapabilirsiniz. İşte bu mükemmel lezzetin tarifi...

İtalyan mutfağından dana inciğin en güzel hali: Osso Bucco

Tane tane dağılan ve piştiği her şeyin aromasını içine çeken bu nefis et tarifini sizinle paylaşıyoruz. Dana incikten yapılan ve Osso Bucco adını alarak bir İtalyan yemeği olarak bilinen bu lezzeti evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte Osso Bucco tarifi... 

Malzemeler: (4 kişilik)

-3 cm kalınlıkta kesilmiş 4-5 parça dana incik
-1 avuç beyaz un
-Zeytinyağı
-2 konserve doğranmış domates
-2 halka doğranmış havuç
-2 kereviz
-2 patates
-2 soğan
-6-8 diş sarımsak
-3-4 kereviz yaprağı
-1 defne yaprağı
-1 bardak et suyu
-10-12 tane karabiber
-Tuz
-1 portakal
-1 demet maydanoz

Nasıl yapılır?

-Dana incik parçalarını una bulayın. Yağladığınız ve una buladığınız incik dilimlerini koyu renk alana kadar kızartın, işlemi tamamlanmış etleri dinlendirin.
-Aynı tavada önce soğanları sararana kadar çevirin. Sarımsakların 5-6 tanesini soğanlara ekleyip kokusunu duyana kadar pişirin.
-Havuçları ve kerevizleri ekleyip kapağını kapatarak 5-6 dakika daha pişirin. Kapağını kapatın ve 5-6 dakika kısık ateşte yavaş yavaş pişmelerini sağlayın.
-Bu arada 8-10 cm derinlikte ve etlerinize uygun büyüklükte bir fırın tepsisinin içine etlerinizi yerleştirin.
-Kereviz yapraklarını, defneyi ve tane karabiberleri ekleyin. Etlerin üzerine soğan karışımınızı döşeyin ve patatesleri ekleyin.
-Domatesleri dökün, et suyunu ekleyin, arzunuza göre tuz ilave edin. Tepsinin ağzını kapatın ve yarım saat önce ısıtmaya başladığınız fırında 3 saat pişirin.
-Portakal kabuklarını, maydanozu ve kalan sarımsağı ince kıyın.
-Servis yaparken çukur tabaklar kullanın ve her bir parça etin yanına havuç, patates ve kerevizin yanı sıra bol bol da sosundan dökün.
-Portakal karışımıyla süsleyin.

Afiyet olsun.

 

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