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16.08.2019 - 17:29

İyi kahvenin sırrı: Koşer tuz

Kahvenizi nasıl seversiniz? Simsiyah, tatlı veya kremalı? Sütlü veya sade? Kahve guruları kahvenin tadını en iyi hale getirmek için birçok farklı şey deniyor. Gıda bilimi gurusu Alton Brown iyi kahvenin sırrını açıkladı.

İyi kahvenin sırrı: Koşer tuz

Gıda bilimi gurusu Alton Brown'a göre iyi kahvenin sırrı koşer tuz. Yemekleri lezzetlendirmek için kullanılan koşer tuz, kahvenin tadını da güzelleştiriyor.

Brown'un iddiasına göre 6 yemek kaşığı kahveye eklenen çeyrek çay kaşığı koşer tuz, kahvenin acılığını kırıyor ve sudaki "bayat" tadı yok ediyor.

Öte yandan kahveye tuz eklemek yeni bir şey değil. Tuzlu kahve aslına bakarsanız Kuzey İskandinavya, Sibirya ve Macaristan gibi ülkelerin geleneklerinde de var. Hatta denize kıyısı olan bazı ülkelerde kahve tuzlu suyla yapılıyor.

Gıda gururları tuzlu kahvenin tadıyla ilgili birbirinden farklı yorumlar yaptılar. Onlar tartışadursunlar belki siz de Alton Brown'un bu ilginç sırrını denemek istersiniz. Denemeden bilemeyiz değil mi?

 

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