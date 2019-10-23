Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon'dan genç görünme sırları

Birçok ünlü güzelliklerini pahalı tedavilere hatta estetik cerrahi müdahaleler sayesinde elde ediyor. Ancak kariyerlerine 20 yıl önce başlayan Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon güzellik ve genç görünümlerini disiplinli bir programa borçlu.

50 yaşındaki Jennifer Aniston ve 43 yaşına giren 3 çocuk annesi Reese Witherspoon güzelliklerini haftanın 6 günü yaptıkları antrenman programlarına ve sıkı diyetlerine borçlu olduklarını söyledi.

Jennifer Aniston, günün 16 saati aralıklı oruç tuttuğu için bir şey yemediğini söylerken; Reese Witherspoon sabahları mutlaka bir detox içeceği ile beraber şekersiz bir kahve içtiğini belirtti.

Bu yoğun tempolarına haftanın 6 günü devam eden oyuncular, haftada seçtikleri bir günü 'cheat day' ilan edip istediklerini yiyor.