Jüpiter Oğlak’ta

Bugün ne yapılabilir? Bugün Jüpiter Oğlak burcuna ilerliyor. 2020’nin 19 Aralık’a kadar bu yeni süreçte ekonomi ve iş hayatında daha çetin ve test eden koşullar ve yükselen hırslar var. Bugünlerde aşkta ve duygusal alanda kendimizi rahat anlatamayabiliriz. Aşkta kopma ya da hoşnutsuzluk getirebilecek durumlar yaşanabilir.

Nelerden kaçınmalı? Duygusal alanda mutlu ve keyifli olmakta zorlanabiliriz. Zorla güzellik olmaz. Maddi isteklerimizde daha dengeli ve ılımlı olmaya bakalım. Öğle saatlerinde gereksiz iddialaşmalardan uzak kalmak yararlı olacak. Bu saatlerde artan bir iletişim var ancak akıl ve duygu arasında bocalayabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/ Hareket Olaylara uyum göstermek faydalı olacak. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket günündeyiz. Geleceğe yönelik işlere odaklanmalıyız. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız.