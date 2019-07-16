Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerZeytinyağlılar-SebzelerKabak çiçeği dolması tarifi
16.07.2019 - 09:49

Kabak çiçeği dolması tarifi

Ege ve Akdeniz'in birçok köşesinde sabahın erken saatlerinde güneş yükselmeden toplanan kabak çiçeklerinden yapılan kabak çiçeği dolması tarifini sizinle paylaşıyoruz. İşte kabak çiçeği dolması tarifi...

Kabak çiçeği dolması tarifi

Kabak çiçeği dolması, Ege ve Akdeniz'in birçok köşesinde sabahın erken saatlerinde güneş yükselmesinden toplanan kabak çiçeklerinden hazırlanır. Yöreye göre değişse de Temmuz ayında toplanmaya başlanan çiçeklerin tam olarak açık oldukları, ısı etkisiyle yıpranmadıkları sabah saatlerinde toplanması önemlidir. Çiçeklerin meyvesiz olması gerekir. 

Hafif dikenli ve yeşil taç yaprakları alınır. İç kısımları ayıklanır, narin hareketlerle yıkanıp fazla suyu süzülür. Önceden hazırlanan hafif diri kıvamlı zeytinyağlı dolma harcı ile doldurulan çiçekler özenle kapatılıp kısık ateşte pişirilir. Taze sıkılmış limon suyu ya da sarımsaklı yoğurt eşliğinde yenilir. İşte kabak çiçeği dolması tarifi... 

Malzemeler:

-30 adet kabak çiçeği 
-2 adet orta boy kuru soğan 
-1 çay bardağı zeytinyağı 
-1 adet orta boy domates
-1,5 su bardağı pirinç 
-1/2 su bardağı sıcak su 
-1/4 demet dereotu 
-1 tatlı kaşığı kuru nane 
-1 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Kuru soğanları küçük küpler halinde doğrayın. Ortadan ikiye kesip uç kısımlarını aldığınız domatesleri rendenin ince kısmıyla rendeleyin. Dereotu yapraklarını incecik kıyın.
-Tek tek topladığınız ya da semt pazarlarından satın aldığınız kabak çiçeklerinin uç kısımlarında bulunan yeşil kısımları tek tek çıkartın.
-Çiçeklerin içinde bulunan sarı kısımları dikkatli bir şekilde alın. Yapraklara zarar vermemeye dikkat edin.
-Zeytinyağının yarısını geniş bir tencerede ısıtın. Kuru soğanları dirilikleri gidene kadar kavurun. 
-Pirinçleri yıkayıp fazla sularını süzdükten sonra tencereye alın, şeffaf bir görünüm kazanana kadar soğanlarla birlikte kavurmaya devam edin.
-Rendelenmiş domatesi katıp karıştırın. Taze çekilmiş tane karabiber, tuz, kuru nane ve sıcak su ilavesiyle kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. 
-Demlenmesi ve soğuması için kısa süre dinlendirip kıyılmış dereotuyla harmanlayın.
-Hazırladığınız dolma harcından azar azar alıp çiçeklerin iç kısımlarını doldurun. Çiçekleri, üst kısımlarından içe doğru katlayıp katlama yeri altta kalacak şekilde tencereye yerleştirin.
-Kalan zeytinyağını üzerlerine gezdirip dolmaların yarısına gelecek kadar ılık su ekleyin. 
-Ağırlık yapması için; bir kapak kapatıp kısık ateşte, kapağı kapalı tencerede, kontrollü bir şekilde pişmeye bırakın.
-Arzuya göre limon dilimleri eşliğinde ılık ya da soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun. 

 

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Eğlenceli Cumartesi

Eğlenceli Cumartesi
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Bugün gelecek hayallerinizle ilgili bir konuda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde tepkileriniz kontrol etmeye...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla düzenlemeye gitmeniz gerekebilir. Gün içinde...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni ufuklara açılmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Yeni şeyler öğreneceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün size kriz çıkaran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda endişe içine düşebilirsiniz. Sabırlı...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Eşinizle ilgili konularla uğraşabileceğiniz zamanlar içindesiniz. Tepkilerinize...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konularda daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Sabah saatlerinde iletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Sizi geren ve endişelendiren kişilerden uzak durmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde evde yaşanabilecek kazalara dikkat etmenizde fayda var. İletişimde olduğunuz kişiler önem kazanabilir. Ailevi konularla...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ticari konularda yeni gelişmeler olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi düzeltmek için yoğun bir tempoya girebilirsiniz....Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kişisel hassasiyetiniz olan konularda daha tepkisel olabilirsiniz. Bedensel sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sorumlu...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gizli kalmış nedenlerden dolayı keyfiniz kaçabilir. Yakın çevrenizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Küçük tartışmalar...Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Sevil Eskicioğlu Özkal
Sevil Eskicioğlu Özkal3 Adımda Daha Cesaretli Sen
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluDüşüncelere dalma zamanı
Asuman Korugan
Asuman KoruganGölde Kuğu Var Dikkat!
Uzm. Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzm. Fizyoterapist Mehmet ÜnalÜst Servikal Omurga
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan
Doç. Dr. Ahmet YıldızhanAmeliyatsız Dar Kanal Tedavisi Mümkün mü?
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak ToprakNarsisti Nasıl Tanırsınız?
Hilal İnan
Hilal İnanHaydi Fotoğrafımızı Çekelim
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinVajinismus Tedavisinde Başarı Kriterleri
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyVajinismus Tedavisinde Önemli Kriter
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanGöz Tembelliği Nedir?
En Çok İzlenen Videolar
Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?
Şehir hayatı depresyonu tetikliyor mu?Şehir hayatı depresyonu tetikliyor mu?
Tükenmişlik sendromu bir depresyon çeşidi mi?Tükenmişlik sendromu bir depresyon çeşidi mi?
Depresyon belirtileriDepresyon belirtileri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hamilelik dönemini ruhsal olarak iyi geçirmenin yolları

Hamilelik dönemini ruhsal olarak iyi geçirmenin yolları

Kahvaltı sofrası için sunum önerileri

Kahvaltı sofrası için sunum önerileri

Kalıp sabun hakkında doğru bilinen yanlışlar

Kalıp sabun hakkında doğru bilinen yanlışlar

TOMMYNOW defilesi yeniden New York'ta!

TOMMYNOW defilesi yeniden New York'ta!

Sıradaki Haber