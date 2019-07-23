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23.07.2019 - 10:09

Kabak lazanya tarifi

Yaz sofranızı güzelleştirecek kabak lazanya tarifini sizinle paylaşıyoruz. Orjinal lazanya yerine, hem pratik hem de kabağı farklı şekilde değerlendirebileceğiniz bu tarifi mutlaka deneyin. İşte kabak lazanya tarifi...

Kabak lazanya tarifi

Yaz mevsiminin vazgeçilmez sebzelerinden biri olan kabaktan lazanya yapmaya ne dersiniz? Orjinal lazanya tarifine göre daha basit ve pratik olan bu tarifi mutlaka deneyin. Yapımı çok basit olan ve lezzeti mükemmel olan kabak lazanya, yaz sofralarınız için harika bir seçenek olacaktır. İşte kabak lazanya tarifi... 

Malzemeler:

-3 adet kabak
-1 adet havuç
-15-20 adet frenk soğanı
-1 avuç nane
-1 çay bardağı bezelye
-1 su bardağı ricotta peyniri
-1 adet yumurta
-1 su bardağı domates rendesi
-Parmesan peyniri
-Karabiber
-Tuz

Hazırlanışı:

-Havucu soyun ve rendeleyin
-Naneleri ve frenk soğanını ince ince doğrayıp, havuç ricotta peyni ve yumurta ile karıştırıp bir harç elde edin.
-Tuz ve karabiber ile tatlandırın.Kabakları uzunlamasına ince şeritler halinde kesin.
-Bir fırın kabının en altını zeytinyağı ile yağlayıp domates rendesini yayın.
-Sıra ile kabak dilimlerinizi ve hazırladığınız harcı dizerek lazanyanızı tamamlayın.
-Üzerine parmesan peyniri rendeleyip 180 derecede 20-30 dakika pişirin ve servis edin.

Afiyet olsun.

 

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