İlişkiler

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCinsellikKadınlar cinsellikten neden soğur?
13.02.2019 - 11:09

Kadınlar cinsellikten neden soğur?

Kadınların cinselliğe bakış açısında bazı farklılıklar vardır. Kadınlar cinsel sorunlarını ifade etmekten, bu sorunlar için hekime gitmekten daha fazla çekinirler. Kadınların yaşadığı birtakım problemler cinsellikten soğumalarına neden olabilir. Psikiyatri uzmanı Yrd.Doç.Dr.Psikiyatrist Rıdvan Üney kadınlar cinsellikten neden soğur, sorusunun cevaplarını açıkladı.

Kadınlar cinsellikten neden soğur?

Cinsellik kadın içinde erkek içinde aynı öneme sahiptir. Buna rağmen sanki cinsellik sadece erkeklerin haz aldığı bir alanmış gibi bir algı yaratılmıştır. Cinsellikle ilgili neredeyse tüm uyaranlar erkeklere yöneliktir.

Kadınların cinselliğe bakış açısında bazı farklılıklar vardır. Kadınlar cinsel sorunlarını ifade etmekten, bu sorunlar için hekime gitmekten daha fazla çekinirler. Örneğin bir kısım ilaç cinsel isteksizlik yaptığı halde, kadınlar bu sorunu hekimlerine iletmekte (utanmalarından dolayı) zorlanmaktadırlar. Eşleriyle cinsellik konusunda da konuşmaktan kaçınmaktadırlar. Cinsellikte eksik ve yanlış bilgiler de kadınların bu konuda konuşmalarını engellemektedir.

Ülkemizde cinsellik konuşulmaktan kaçınılan bir konudur. Özellikle eşler arasında cinsellik neredeyse hiç konuşulmamaktadır. Bu durum sorunların ortaya konulmasını da çözümü de engellemektedir.

Kadınları cinsellikten soğutan ve uzaklaştıran nedenler:

- Eşle ilgili duygusal sorunlar, eşle tartışmalar ve ilişki sorunları
- Günlük stresler, yoğun ve sıkıcı çalışma temposu
- Kadının kullandığı ilaçlar (Antidepresanlar, tansiyon ilaçları, alerji ilaçları, doğum kontrol ilaçları)
- Kadının, cinsel isteklerini eşiyle konuşmaması
- Hamilelik
- Kadında uyarılma bozukluğu, orgazm bozukluğu, vajinusmus gibi cinsel işlev bozuklukları
- İlişkide tekdüzelik
- Erken boşalma, sertleşme problemleri gibi erkeğe ait sorunlar
- Depresyon
- Sigara, alkol ve uykusuzluk gibi sorunlar
- Eşini istememe
- Eşin temizliğe önem vermemesi
- Çocukla ya da bebekle aynı odada yatma
- Cinsellikle ilgili yanlış bilgiler
- Cinselliğin kendisi tarafından başlatılmasının yanlış anlaşılabileceği korkusu.
- Aldatılma

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Eğlenceli Cumartesi

Eğlenceli Cumartesi
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Bugün gelecek hayallerinizle ilgili bir konuda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde tepkileriniz kontrol etmeye...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla düzenlemeye gitmeniz gerekebilir. Gün içinde...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni ufuklara açılmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Yeni şeyler öğreneceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün size kriz çıkaran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda endişe içine düşebilirsiniz. Sabırlı...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Eşinizle ilgili konularla uğraşabileceğiniz zamanlar içindesiniz. Tepkilerinize...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konularda daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Sabah saatlerinde iletişimden kaynaklı sıkıntılara dikkat...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Sizi geren ve endişelendiren kişilerden uzak durmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde evde yaşanabilecek kazalara dikkat etmenizde fayda var. İletişimde olduğunuz kişiler önem kazanabilir. Ailevi konularla...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ticari konularda yeni gelişmeler olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi düzeltmek için yoğun bir tempoya girebilirsiniz....Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kişisel hassasiyetiniz olan konularda daha tepkisel olabilirsiniz. Bedensel sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Sorumlu...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gizli kalmış nedenlerden dolayı keyfiniz kaçabilir. Yakın çevrenizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Küçük tartışmalar...Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluDüşüncelere dalma zamanı
Sevil Eskicioğlu Özkal
Sevil Eskicioğlu Özkal3 Adımda Daha Cesaretli Sen
Asuman Korugan
Asuman KoruganGölde Kuğu Var Dikkat!
Uzm. Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzm. Fizyoterapist Mehmet ÜnalÜst Servikal Omurga
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan
Doç. Dr. Ahmet YıldızhanAmeliyatsız Dar Kanal Tedavisi Mümkün mü?
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak ToprakNarsisti Nasıl Tanırsınız?
Hilal İnan
Hilal İnanHaydi Fotoğrafımızı Çekelim
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinVajinismus Tedavisinde Başarı Kriterleri
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyVajinismus Tedavisinde Önemli Kriter
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanGöz Tembelliği Nedir?
En Çok İzlenen Videolar
Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?
Şehir hayatı depresyonu tetikliyor mu?Şehir hayatı depresyonu tetikliyor mu?
Tükenmişlik sendromu bir depresyon çeşidi mi?Tükenmişlik sendromu bir depresyon çeşidi mi?
Depresyon belirtileriDepresyon belirtileri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hamilelik dönemini ruhsal olarak iyi geçirmenin yolları

Hamilelik dönemini ruhsal olarak iyi geçirmenin yolları

Kahvaltı sofrası için sunum önerileri

Kahvaltı sofrası için sunum önerileri

Kalıp sabun hakkında doğru bilinen yanlışlar

Kalıp sabun hakkında doğru bilinen yanlışlar

TOMMYNOW defilesi yeniden New York'ta!

TOMMYNOW defilesi yeniden New York'ta!

Sıradaki Haber