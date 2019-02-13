Kadınlar cinsellikten neden soğur?

Cinsellik kadın içinde erkek içinde aynı öneme sahiptir. Buna rağmen sanki cinsellik sadece erkeklerin haz aldığı bir alanmış gibi bir algı yaratılmıştır. Cinsellikle ilgili neredeyse tüm uyaranlar erkeklere yöneliktir.

Kadınların cinselliğe bakış açısında bazı farklılıklar vardır. Kadınlar cinsel sorunlarını ifade etmekten, bu sorunlar için hekime gitmekten daha fazla çekinirler. Örneğin bir kısım ilaç cinsel isteksizlik yaptığı halde, kadınlar bu sorunu hekimlerine iletmekte (utanmalarından dolayı) zorlanmaktadırlar. Eşleriyle cinsellik konusunda da konuşmaktan kaçınmaktadırlar. Cinsellikte eksik ve yanlış bilgiler de kadınların bu konuda konuşmalarını engellemektedir.

Ülkemizde cinsellik konuşulmaktan kaçınılan bir konudur. Özellikle eşler arasında cinsellik neredeyse hiç konuşulmamaktadır. Bu durum sorunların ortaya konulmasını da çözümü de engellemektedir.

Kadınları cinsellikten soğutan ve uzaklaştıran nedenler:

- Eşle ilgili duygusal sorunlar, eşle tartışmalar ve ilişki sorunları

- Günlük stresler, yoğun ve sıkıcı çalışma temposu

- Kadının kullandığı ilaçlar (Antidepresanlar, tansiyon ilaçları, alerji ilaçları, doğum kontrol ilaçları)

- Kadının, cinsel isteklerini eşiyle konuşmaması

- Hamilelik

- Kadında uyarılma bozukluğu, orgazm bozukluğu, vajinusmus gibi cinsel işlev bozuklukları

- İlişkide tekdüzelik

- Erken boşalma, sertleşme problemleri gibi erkeğe ait sorunlar

- Depresyon

- Sigara, alkol ve uykusuzluk gibi sorunlar

- Eşini istememe

- Eşin temizliğe önem vermemesi

- Çocukla ya da bebekle aynı odada yatma

- Cinsellikle ilgili yanlış bilgiler

- Cinselliğin kendisi tarafından başlatılmasının yanlış anlaşılabileceği korkusu.

- Aldatılma