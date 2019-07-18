Meme büyütme operasyonu kimler için uygun?

Memeyi yumuşak hissettiren ve şeklini veren yağ dokusudur. Göğsün şekli ayrıca cildin elastikiyetine de bağlıdır. Genç yaşlarda göğüslerde onu sıkı halde tutan meme bezlerinin, derinin, yağ dokusunun ve derinin işlevlerini tam olarak yerine getirmesidir. Zamanla yer çekimi, hamilelik, yapılan diyetler ve hormonal değişimler yüzünden zamanla bazen orantısız bir biçimde şişer, çatlar, sarkar ve küçülürler.

Kimler için uygun?

En uygun meme büyütme ameliyatı adayları; memelerinin çok küçük olduğunu düşünen, doğuştan ya da sonradan oluşan nedenlerle tek taraflı meme gelişim bozukluğu/asimetri olan kadınlarda ve meme kanseri cerrahisi sonrası meme rekonstrüksiyonu amacıyla meme büyütme ameliyatı yapılabilir.

Meme büyütme operasyonu

Her kadının kendine has özel yapısı olduğu için uygulanan teknik de sizin meme ve göğüs yapınıza ve cerrahınızın tercihine bağlıdır. Protezi yerleştirmek için memenin alt kıvrımına, koltuk altına ya da meme ucunu çevreleyen renkli halkanın alt kenarı boyunca bir kesik açılır. Sonuçta ortaya çıkan skarların (izlerin) mümkün olduğu kadar gözden uzak olmasını sağlayacak şekilde kesi yapılması için gerekli tüm müdahaleler yapılacaktır. Protez kesikten içeri sokulur ve meme dokusunun altına ya da memenin altındaki göğüs dokularına yerleştirilir. Bazı tekniklerde ise, protezin göğüs dokularının altına yerleştirilmesi, ‘kapsül kontraktürü’ yani meme protezini çevreleyen dokulardaki sertleşme riskini azaltır. Protez dikkatlice şekillendirilip pozisyonu ayarlandıktan sonra kesik, dikişle kapatılır.

İyileşme süreci

Ameliyattan sonraki süreçte birkaç gün yorgunluk, hassasiyet ve ağrı hissedebilirsiniz. Ayağa kalkma süreniz de 24-48 saat arasındadır. Cerrahınızın tavsiyeleri doğrultusunda normal aktivitelerinize ve işinize dönebilirsiniz. Memeleriniz muhtemelen iki -üç hafta direkt uyarılmaya karşı hassas olacaktır, bu nedenle bu tür fiziksel temaslardan kaçının. Yara izleriniz zamanla kaybolacak bu yüzden üzülmenize gerek yok.

Temassız meme estetiği

Temassız teknik ile göğüs büyütme tekniğinde implant yerleştirilirken hiçbir şekilde temas gerektirmeyen bir tekniktir. Temassız teknik minimal insizyon uzunluğu imkanı verir. Silikon jel göğüs implantlarının tamamı önceden doldurulduğundan, implant ne kadar büyük olursa, insizyon da o kadar büyük olur. Bu cihaz, silikon göğüs implantlarının, mümkün olabileceğinden daha küçük kesikler ile yerleştirilmesini sağlar. Bu sayede minimal yara iziyle daha doğal bir görünüm elde edilebilir.



