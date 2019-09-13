Kadınların uzak durması gereken 10 erkek tipi

Bu tip erkekler kadınlarda başarılı bir ilk izlenim oluştursa da sonradan dayanılmaz oluyorlar.

Özgüvensiz erkeklerden uzak durun

Kendine özgüveni olmayan bir erkekle beraber olmak ilişkinizi sağlıklı bir yere taşımayacaktır. Karşınızdakini bir birey yerine koyamadığınız ve ilişkide güven oturtamadığınız sürece yorulan taraf siz olabilirsiniz.

Zamanınızı boşa harcayan

Karşınızdaki erkek eğer size kendini tamamen adayamıyorsa veya hayattan aynı şeyleri beklemiyorsanız birbirinizin zamanını boşa harcamamanız daha doğru olacaktır.

Her şeyin maddiyattan olduğunu düşünen

Unutmayın, siz de sevdiğiniz de sahip olduklarınızla tanımlanmıyorsunuz. İkinize yetecek kadar bir kazancınız varsa yeterli, diğer her şey aman içerisinde hallolur. Hatta birlikte bir hayat kurmak çok daha keyifli. Ne demiş eskiler, “parayla saadet olmaz”.

Hayatında size yer açmayan

Partneriniz hayatında sizin için yer açamıyorsa veya varlığınızı takdir etmiyorsa sizi kesinlikle hak etmiyor. Size değer verdiğinden emin olun, ya da onunla olmayın.

Nerede duracağını bilmeyen

Sevdiğiniz insan sınırlarınıza saygı duymuyor ve nerede duracağını bilmiyorsa yolunuza O’nsuz devam etmek sizin için daha iyi olabilir. Böyle biriyle ilişkinizi sürdürmeniz, bu ilişkide asla saygı göremeyeceğiniz anlamına gelir. Siz bir oyuncak değilsiniz ve öyle davranılmasına izin vermemelisiniz.

Evlilik konusunda sizden farklı düşünen

İlişkinizde her şey yolunda gidiyor olabilir. Ancak siz evlilik hayalleri kurarken sevdiğiniz bu fikre uzaksa, düzenli bir hayat fikrine hazır değilse ve hayatında bu değişikliği yapmaya henüz niyeti yoksa O’nu zorlamak sorunu çözmeyecektir. Aksine böyle bir evlilik hayal kırıklığından başka bir şey değil. Sizinle aynı şeyleri isteyen biriyle çok daha mutlu olursunuz.

Bencil ve paylaşmayı bilmeyen

Eğer sevdiğiniz adam sadece kendini düşünüyor ve size içini açamıyorsa böyle bir adamla mutlu olma şansınız çok az. Paylaşmak evliliğin temeli çünkü.

Ve son olarak hatasını kabul etmeyen

İlişkide bir sorun olduğunda o sorunu çözebilmenin en sağlıklı yollarından biri hatayı yapanın hatalı olduğunu ya da haksız olduğunu kabul edebilmesi. Hatasını kabul etmeyen, sürekli bir suçlu arayan ve aynı hatayı tekrar tekrar yapan adamlardan uzak durun.