Kahve tiryakisi olanlar, kahve tutkunları ya da kahveden hoşlanmayanlar bu tariflere bayılacaksınız! Birbirinden lezzetli ve muhteşem kahveli tatlı tariflerini sofralarınıza taşıdık. Evde kolayca yapabileceğiniz bu tarifleri mutlaka deneyin. İşte kahvenin kokusunu sofranıza taşıyacak 5 kahveli tatlı tarifi...

Çikolatalı kahveli cupcake





Malzemeler:

-1 su bardağı hamur unu

-1 su bardağı çok amaçlı un

-1/2 su bardağı esmer şeker

-1/3 su bardağı kakao

-1/3 su bardağı kabartma tozu

-1/2 su bardağı karbonat

-1-2 çay kaşığı tuz

-1 adet yumurta

-1/2 su bardağı ayçiçek yağı

-1 su bardağı kahve

-1/2 yemek kaşığı vanilya aroması

-1/2 su bardağı çikolata parçacıkları

Nasıl yapılır?

-Fırınınızı önceden 170 derece ısıtın. Geniş bir kapta unu, şekeri, kakaoyu, kabartma tozunu, karbonatı ve tuzu karıştırın. Çikolata parçacıklarını da içine boşaltın.

-Ayrı bir kapta yumurtayı yavaşça çırpın. Yine ayrı bir kapta kahveyi ve vanilyayı yağla birlikte karıştırın. Yumurtayı ve karışımınızı, önceden hazırladığınız kuru un karışımına ilave edin ve kuruluğunu yitirene kadar karıştırın.

-Karışımı 12 adetlik muffin tepsisine ya da kalıplara doldurun. 20-22 dakika kadar pişirin. Kalıplardan çıkarmadan bir kaç dakika soğumasını bekleyin.

Kahveli kurabiye





Malzemeler:

-150 gram margarin

-1 çay bardağı sıvıyağ

-1 bardak pudra şekeri

-1 bardak buğday nişastası

-1 yumurta

-2 tatlı kaşığı Türk kahvesi

-1 tatlı kaşığı vanilya

-1 tatlı kaşığı kabartma tozu

-Alabildiği kadar un

-2 kaşık kakao

Nasıl yapılır?

-Bir miktar unla oda sıcaklığında margarini yoğurarak başlayın.

-Sıvıyağ ve şekerle biraz yoğurduktan sonra kakao, kahve, vanilya ve kabartma tozunu da ilave edin.

-Kulak memesi kıvamı elde edince hamurlara şeklini verip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

-Kahve çekirdeğine benzemesi için üzerlerine kürdanla çizikler yapın.

Kolay tiramisu tarifi





Malzemeler:

-1 adet hazır pandispanya keki

Muhallebisi için:

-2.5 su bardağı süt

-3 yemek kaşığı toz şeker (tepeleme dolu)

-3 yemek kaşığı un (tepeleme dolu)

-1 adet yumurta

-200 gram labne peyniri (1 paket)

Islatmak için:

-1/2 (yarım) su bardağı sıcak su

-3’ü bir arada hazır kahve

Üzeri için:

Kakao

Nasıl yapılır?

-Öncelikle muhallebi için şeker, un, süt ve yumurta çırpılarak ocakta kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirilir.

-Kaynadıktan sonra altı kapatılarak ılımaya bırakılır.

-15 dk kadar bekleyip ılındıktan sonra labne peyniri ilave edilip mikser ile pürüzsüz hale gelene kadar çırpılır.

-Diğer taraftan sıcak su içinde hazır kahve çözdürülerek hazırlanır ve hafif soğuması beklenir.

-Servis tabağına pandispanya kekinin bir katı yerleştirilerek kahvenin yarısı ile ıslatılır.

-Üzerine kremanın yarısı ilave edilip kalan kahve ile üst kat da ıslatıldıktan sonra ikinci kat kapatılır.

-Kalan krema pastanın üzerine dökülerek pastanın üzeri ve kenarları güzelce kapatılır.

-Son olarak pastanın üzerine süzgeç yardımı ile kakao serpilir.

-Buzdolabında birkaç saat dinlendirildikten sonra dilimlenerek servis edilir.

Kahveli parfe tarifi





Malzemeler:

-200 gram yulaflı bisküvi (arzuya göre kakaolu bisküvi)

-2 paket toz krem şanti

-2 su bardağı soğuk süt

-4 tatlı kaşığı toz şeker

-1 adet yumurta

-2 tatlı kaşığı granül kahve

-100 gram fındık içi

Servisi için:

-1 tatlı kaşığı türk kahvesi (arzuya göre)

Nasıl yapılır?

-Bisküvileri küçük parçalara ayırın. Fındık içini bir mutfak robotu yardımıyla toz haline getirin.

-1/2 su bardağı kadar soğuk sütle granül kahveyi karıştırıp ayrı bir kenarda bekletin.

-Toz krem şanti ve kalan soğuk sütü, derin bir karıştırma kabına alın. Mikser yardımıyla, yüksek devirde sürekli karıştırıp kıvam alana kadar çırpın. Buzdolabında bekletin.

-Cam bir kaseye aldığınız yumurta ve toz şekeri; yumurtanın pişmesi, toz şekerin etkili bir şekilde erimesi için kaynamakta olan bir suyun olduğu tencere üzerinde benmari usulü karıştırarak çırpın.

-Kaynamakta olan su buharının çırpılmış yumurtaya gelmemesine ve cam kasenin direkt olarak kaynar suya değmemesine dikkat edin.

-Şekerli çırpılmış yumurtayı soğuması için ayrı bir cam kaseye aktarın. Ufalanmış bisküvi ve ince çekilmiş fındık içini ekleyin.

-Sütle karıştırılmış granül kahve ve buzdolabında bekleyen çırpılmış krem şantiyi katın. Bir spatula yardımıyla tüm malzemeyi yavaşça karıştırın.

-Porsiyonluk muffin kalıplarının iç kısımlarını streç filmle kaplayın.

-Hazırladığınız karışımı kalıplara boşaltıp üzerlerini streçledikten sonra derin dondurucuda en az 3 saat kadar bekletin.

-Uzun bir süre derin dondurucuda bekleyen parfeleri alıp kısa bir süre oda ısısında bekletin.

Ters çevirerek kalıplarından çıkardığınız tatlıları arzuya göre elenmiş Türk kahvesi eşliğinde soğuk olarak servis edin.

Kahveli milkshake tarifi





Malzemeler:

-400 ml.soğuk süt

-4 adet buz kübü

-2 top kaymaklı dondurma

-2 top çikolatalı dondurma

-1 yemek kaşığı granül kahve

-1 yemek kaşığıpudra şekeri (ya da toz şeker)

Servisi için:

-1 tatlı kaşığı rendelenmiş çikolata

-1 tatlı kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi

Nasıl yapılır?

-Kaymaklı dondurma, pudra şekeri, granül kahve ve sütün yarısını blender kabına alın.

-Buz küplerini ekledikten sonra karıştırma işlemini başlatın.

-Kıvamının daha yoğun ve hafif pütürlü olması için kalan süt ve çikolatalı dondurmayı katıp karıştırma işlemini kısa bir süre daha sürdürün.

-Hazırladığınız milkshake karışımını büyük bardaklara aktarın.

-Üzerlerine rendelenmiş çikolata ve Hindistan cevizi serpiştirdikten sonra bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun.