Kahverengi gözleri çarpıcı yapan makyaj önerileri

Eğer gözleriniz kahverengi veya siyahsa, baktığınız her yerde merak ve gizem yaratabilirsiniz. Koyu renkli gözler için makyaj yapmak çok basittir. Çünkü buğulu kahveden parlak turuncuya hemen hemen her renk kahve gözlerine uyum sağlar! Kahverengi gözlerini makyajla ön plana çıkarabilmek içinse bilmeniz gereken birkaç makyaj hilesini sizin için paylaştık.

Öncelikle renk seçeneğiniz daha fazla olduğu için her kıyafetinize göre farklı bir makyaj uygulaması yapabilirsiniz. Farklı etkinlikler için farklı makyaj uygulamalarıyla bulunduğunuz her ortamda dikkat çekici bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Lacivert göz kalemi ile dumanlı göz makyajı

Kahverengi ve lacivert bir araya geldiğinde ortaya kontrastın muhteşem güzelliği çıkar. Lacivert göz kalemi ile dumanlı bir göz makyajı yaparak gözlerinizin son derece dikkat çekici bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Bu makyajı nüde bir ruj ile tamamlayabilirsiniz.

Koyu yeşil dumanlı göz makyajı

Koyu yeşil dumanlı göz makyajı, kahverengi gözlerinizle etkileyici bir zıtlık yaratır. Üst kirpik diplerinizin iç ve dış kısımlarını siyah kalemle belirginleştirerek bakışlarınızı vurgulayabilirsiniz.

Kirpik diplerine beyaz kalem

Kirpik diplerinize beyaz kalem çekin ve gözlerinize sadece siyah eyeliner uygulayın. Bakışlarınızın etkisine inanamayacaksınız. Kirpiklerinizi kirpik kıvırıcı ile kıvırarak makyajınızın daha etkileyici görünmesini sağlayabilirsiniz..

Metalik renkler

Kahverengi gözlerinize aydınlık katmak istiyorsanız, metalik krem farları deneyebilirsiniz. Altın ya da bronz tonlar, gözlerinize ışıltılı ve parlak bir görünüm kazandırır. Gözlerinizi metalik farlarla aydınlattıktan sonra kirpik diplerinize metalik bir eyeliner geçebilirsiniz.

Kızıl tonlar

Kızıl ve mor tonlar, kahverengi gözlerinizi ön plana çıkartacaktır. Kızıl tonlarda bir göz makyajı yaptığınızda, gözlerinizi mutlaka siyah göz kalemiyle çerçeveleyin. Kızıl kahve ya da bakır tonlarındaki bir farı kaş kemiğinizin başlangıcına uygulayın. Böylelikle gözleriniz daha büyük görünür ve bakışlarınız dikkatleri üzerinde toplar.

Vazgeçilmez siyah

Siyah göz makyajı, tüm göz renkleri için vazgeçilmezdir. Kahverengi gözleri seksi göstermek için siyah far ve siyah eyeliner yeterli olacaktır. Alt ve üst kirpik diplerinize siyah kalem geçin ve hafifçe dağıtın. Buğulu gözlere daha iddialı bir görünüm kazandırmak için siyah far kullanmayı ihmal etmeyin. Siyah kalemi alt ve üst kirpik diplerinize uyguladıktan sonra aplikatör yardımı ile dağıtın. Böylece gizemli bakışlara sahip olursunuz.