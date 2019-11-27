Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCilt Bakımı HaberleriKalçada neden sivilce çıkar, nasıl geçer? Kalçada bulunan sivilcelere çözüm yolları
27.11.2019 - 16:39 |

Kalçada neden sivilce çıkar, nasıl geçer? Kalçada bulunan sivilcelere çözüm yolları

Kalçada sivilce çıkması diğer sivilceler gibi iç organlardan meydana gelen bir problem sonucunda ortaya çıkmayabilir. Ancak kalça kısmında sivilce çıkması durumu belli başlı sağlık problemlerinin de göstergesi olabilir. Bu sebebten dolayı bizde sizler için kalçada sivilce neden çıkar, kalçada sivilce çıkması hangi vitamin eksikliğinden kaynaklanır gibi soruların cevaplarını açıklayacağız. İşte kalçada sivilce neden çıkar sorusunun cevapları…

Kalçada neden sivilce çıkar, nasıl geçer? Kalçada bulunan sivilcelere çözüm yolları

Kalçada sivilve problemi kadın erkek bir çok kişi tarafından ortaya çıkan bir sorun olarak kendini göstermektedir. Kalçada sivilce problemi zararsız bir durum olacağı gibi altında bir takım sağlık sorunlarının da olduğunu işaret ediyor olabilir. Bu nedenle ilk olarak kalçada sivilce neden çıkar sorusunun cevabını vermek gerekir.

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir? Yüzdeki sivilceye evde bitkisel doğal çözüm! Sivilcelere elveda...

Kalçada neden sivilce çıkar, nasıl geçer Kalçada bulunan sivilcelere çözüm yolları

Kalçada sivilce neden çıkar?
Kalçada sivilce genellikle çok fazla hareket eden ve terleyen insanlarda kendini gösterebilmektedir. Terleme sonucunda kıl köklerinin nemli kalması ve tıkanması sonucunda kalçada sivilce sorunu meydana gelebilmektedir. Bunun dışında kalça kısmında çıkan sivilceler belli başlı sağlık sorunlarını da işaret ediyor olabilir.

Uzmanlar kalçada çıkan sivilcenin nedenleri madde madde şu şekilde açıklamışlardır;
1- Dar kıyafetler giyme
2- Spor sonrası uzun süre duş almama
3- Terleme sonucunda kıl köklerinin tıkanarak iltihaplanması
4- Çeşitli hormonal bozukluklar
5- Stres ve gergin yaşam
6- Adet dönemi önces ve sonrasında meydana gelen hormonal değişimler

Saymış olduğumuz maddeler gibi daha bir çok neden kalça bölgesinde sivilce sorununa sebebiyet verebilmektedir. Dolayısıyla kalça bölgesinde çıkan sivilceler için bir uzmana danışılıp yardım alınmasında fayda vardır.

Kalçada çıkan sivilceler hangi vitamin eksikliğne işaret eder?
Kalçada çıkan sivilce nedenleri değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle bir vitaminin eksik olması kalçada sivilce çıkmasına neden oluyor gibi bir durumdan bahsedemeyiz. Hormon ve genetiğe bağlı olan kalça sivilcelerine evde bir tedavi ile yok etmek mümkün değildir. Bu durumda uzman doktora gidip hormon ölçümleri yapmak gerekir.

Kalçada sivilce çıkması nasıl önlenebilir?
Kalçada sivilce çıkması durumunun ilk olarak uzman bir doktor tarafından değerlendrilmesi gerekir. Deeğerlendirme yapıldıktan sonra doğal tedavi yöntemleri ve çeşitli önlemler alınarak kalçada sivilce çıkması durumu engellenebilir.

Kalçada sivilce çıkması nasıl önlenir?

 

Hayat boyu çıkma olasılığı çok fazla olan kalçada sivilce problemine gündelik hayatta bir takım değişiklikler yaparak önlem alınması mümkün olacaktır.

İşte kalçada sivilce çıkması nasıl önlenir sorusunun madde madde cavapları…

1- İlk olarak dar kıyafetler giymeye kısa bir sürede olsa ara verin.
2- Terlediğiniz anda duş alın ve terli durmamaya özen gösterin.
3- Haftada en az bir kez kalça cildinizin pul pul dökülmesini sağlayın. Gözenekleri tıkamayacak bir lif ve krem kullanın. Bu işlem ölü cilt hücrelerinden kalçalarınızın arınmasını sağlayacaktır.
4- Pedlerinizi ve tuvalet kağıdınızı seçerken esans içeren ürünler olmamasına dikkat edin.
5- Pamuklu iç çamaşırları her zaman sizin için daha sağlıklı olacaktır.
6- Kıyafetlerinizde ve çarşaflarınızda alerjen olmayan ve esans içermeyen deterjanlarla yıkamaya özen gösterin.

Kalçada sivilce probleminiz kendini gösterdiyse önlem almak artık bir işe yaramayacaktır. Kalçada ki sivilceniz çin bir cilt uzmanıyla görüştürdükten sonra herhangi bir ciddi sağlık sorunu teşkil etmiyorsa Suna Dumankaya'nın kalçadaki sivilceler için vermiş olduğu tarifi deneyebilirsiniz.

 

İşte Suna Dumankaya'dan kalçadaki sivilceleri geçirecek o yöntem…

Malzemeler
2 tane antibiyotik
1 çorba kaşığı kil

Nasıl yapılır?
1 çorba kaşığı kille iki adet antibiyotiği toz haline getirin ve iyice karışmasını sağlayın. Karışımın içerisine 3'er damla zeytin yağı ve limon iolave ettikten sonra sivilce olan bölgeye sürüp bekletin. 20 dk sonunda kalçanızı yıkayabilirsiniz.
Not: Bu karışımı ayda en fazla 4 kere uygulayabilirsiniz.

Popodaki sivilcelere karşı 4 etkili yöntem

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Zamansız Kot

Zamansız Kot
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde ani durumlar ortaya çıkabilir. İlişkilerinize daha romantik yaklaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yeni yolculuk planları organize etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.  Sorumlu olduğunuz konularda yeni temeller atmak isteyeceğiniz koşullar oluşabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde harcamalarda artış olabilir. Ortaklı konularda kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Alacak borç ilişkileriyle uğraşabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı durumlar oluşabilir. Sorumluluğunu aldığınız işleri başlatmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerin de eğlencede ve zevklerde abartı söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizdeki duygusal beklentileriniz gündeminizi etkileyebilir. Eşiniz ile ilgili konularda daha tepkisel davranabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde ellerinizi kirletebilirsiniz. Yaşanan olaylarda kendi hakkınızı savunmanız gerekebilir. Karşınızdakilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma koşullarındaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı çok daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha net görmeye başlamış olabilirsiniz. İlerleme sağlamak için yeni planlar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde organizasyonlara katılabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanmak için fırsatlar yakalayacaksınız. Çocuklarınıza zaman ayırabilirsiniz. Aşk hayatınız için olumlu koşullar söz konusu. Akşam zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde ilişkide olduğunuz kişiye zaman ayırmak size iyi gelecektir. Gün içinde ailevi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konulara yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularda fırsatlar oluşabilir. Duygularınızı daha net gördüğünüzü düşünebilirsiniz. Akşama doğru kendinizi alışverişe verebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündeminiz olabilir. Eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. İletişimden kaynaklı sıkıntılara karşı dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizdeki değişiklikler hakkında yeni bilgiler edinebilirsiniz. Akşam saatlerinde farklı programlara dâhil olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kendinizi çok enerjik hissedebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler işlerinizin kolaylaştıracaktır. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyecektir. Akşam saatlerine doğru planlarınızdaki değişikler sizi farklı yönlere çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde küçük kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda hassasiyetiniz artabilir. İşlerinize yön kazandırmak için harekete geçebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde iletişiminiz artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan konular yüzünden kayıplar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde duygusal açıdan bloklar hissedebilirsiniz. Sizi yoran olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Akşama doğru planlarınızda değişiklik yaşanabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Arkadaşlarınıza zaman ayırmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konularla ilgilenmek sizi rahatlatacaktır. Gün içinde tepkilerinizi daha sakin göstermenizde fayda var. Ufak tartışmalar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler ilerlemenize yardımcı olacak. Gelecek beklentileriniz yönünde adım atmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Alacağınız sorumluluklar sizi yorabilir. Gün içindeki yoğunluğunuz artabilir. Sakin kalmaya çalışın. Sorumlu olduğunuz konularda engelleri aşmaya çalışabilirsiniz. Üstlerinizden destek alabilirsiniz.  Akşam saatlerinde yapacağınız sanatsal faaliyetler rahatlamanızı sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ortodontist Kerem Atamözlü
Ortodontist Kerem AtamözlüMerhaba! Ben Dr. Kerem
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzVelayet Kime Verilir?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaGöz Altı Işık Dolgusuyla Daha Genç Görünün
Betül Yergök
Betül YergökGeçmişten Gelen Algılarımız
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaVenüs Oğlak Burcunda
Nesrin Sürer
Nesrin SürerHer Yaşta Gençlik İçin A Vitamini
Şebnem Sükan
Şebnem SükanÇizmenin Topuğu: Puglia
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak ToprakAnksiyete ile Baş Edebiliriz
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanÇanta ve Ayakkabı Bağımlılığı
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşEv Bitkilerine Kış Bakımı
En Çok İzlenen Videolar
Double-leg stretch (çift bacak esnetme) egzersiziDouble-leg stretch (çift bacak esnetme) egzersizi
Eda İle Ne Konuştuk? - Aşk PsikoloğuEda İle Ne Konuştuk? - Aşk Psikoloğu
Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu TarifiYediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu Tarifi
Eda ile Ne Konuştuk? - Nur Bilen YavuzerEda ile Ne Konuştuk? - Nur Bilen Yavuzer

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vücudun savunma mekanizması: Bademcik

Vücudun savunma mekanizması: Bademcik

Bağımlılıktan kurtulmanın anahtarı: Beslenme terapisi

Bağımlılıktan kurtulmanın anahtarı: Beslenme terapisi

Lenfödem nasıl bir hastalık? İşte bilinmesi gerekenler

Lenfödem nasıl bir hastalık? İşte bilinmesi gerekenler

Danilo Zanna’dan TikTok’a Özel Mutfak Sırları

Danilo Zanna’dan TikTok’a Özel Mutfak Sırları

Sıradaki Haber