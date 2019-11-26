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26.11.2019 - 10:58 |

Kalp çarpıntısı (kalbin hızlı atması) neden olur, çarpıntı nasıl geçer? Çarpıntıya iyi gelen bitkiler...

Kalp atışınızı normalden daha fazla ve hızlı bir şekilde hissediyorsanız kalp çarpıntınız olabilir. Kalp çarpıntısı kalbimde bir sorun mu var sorusunu akıllara getirir. Kalp çarpıntısının nedenini öğrenmek ve tedaviye geç kalmamak için neler yapılmalı? Kalp çarpıntısı neden olur?

Kalp çarpıntısı (kalbin hızlı atması) neden olur, çarpıntı nasıl geçer? Çarpıntıya iyi gelen bitkiler...

Kalp çarpıntısı, stres, heyecan, hızlı koşma veya aşırı kafein tüketiminden kaynaklı olabilir. İnsan kalbi 1 dakikada 60 ila 80 defa atar. Kalp hızının üst sınırı 100 atım kabul edilir. Eğer kalp hızının 100’den fazla atıyorsa kalp çarpıntısı (taşikardi) görülür. Kalp çarpıntısı önemsenmeyecek bir konu değildir, en kısa zamanda doktora görünmelisiniz. Kalp çarpıntısının hangi durumlarda tehlikeli olduğu uzmanlar tarafından belirlenmelidir.

 

Kalp atışları nasıl hissedebilir?

• Kalbin çok hızlı ve şiddetli atması
• Kalbin düzensiz atması

Kalp çarpıntısı neden olur?

• Stres, endişe, korku, sevinç ve heyecan
• Uzun süren üzüntü ve hayal kırıklığı
• Egzersiz
• Aşırı alkol ve sigara tüketimi
• Fazla miktarda kafein tüketimi
• Kalp problemleri
• Troid problemi
• Vitamin eksikliği
• Kansızlık
• Düşük kan şekeri
• Diyet ve depresyon haplarının gereğinden fazla kullanılması
• Premenopozal hastalık
• Aşırı ve uzun süreli yoğun çalışmalar

Kalp çarpıntısının belirtileri nelerdir?

Kalp çarpıntısının en belirgin özelliği kalpte çarpıntıdır. Düzensiz kalp vuruşları, tekleme, göğüste dolgunluk, sıkıntı, baskı ve ağrı hissi, göz kararması, cilt renginin solması, terleme, şuur kaybı, uzandığınızda ya da uyuduğunuzda kalp atışınızı kulakta hissetmek kalp çarpıntısının nedenleridir. Bu belirtilerle kalbinizin bedeninizin ihtiyacı olan kanı geçici olarak dokulara pompalayamadığını belirtir.

Kalp çarpıntısı nasıl geçer?

Kalp çarpıntı riskini azaltmak için düzenli egzersiz yapmak, sigara içmemek ve stres yapmamak gerekir. Ayrıca dengeli beslenmek ve boy kilo uyumunun dengeli olması da kalp çarpıntı riskini azaltır.

Kalp çarpıntısı ile karşılaştığınızda panik yapmayın, gevşeyip, rahat bir yere oturup dinlenmeye çalışın. Derin nefes alın ve soğuk bir içecek için. Şiddetli öksürmek ellerinizi soğuk suya batırmak ve ıkınmak iyi gelecektir.

Kalp çarpıntısına iyi gelen bitkiler
• Mecra köşk
• Lavanta
• Ökse otu
• Oğul otu
• Karabaş otu
• Kuşkonmaz
• Civan perçemi
• Papatya
• Maydanoz
• Kekik
• Fesleğen
• Nane
• Biberiye
• Ada çayı
• Gül yaprağı
• Kantaron çiçeği
• Mine çiçeği
• Alıç çiçeği
• Mürver çiçeği
• Portakal çiçeği
• Akdiken çiçeği
Bu bitkileri ayrı ayrı veya karıştırarak kaynatıp içebilirsiniz. Günde 1-2 bardak tüketin.

Kalp Çarpıntısı Ne Zaman Tehlikelidir?

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