10.10.2019 - 16:42 |
Kanser ameliyatı sonrası meme onarımına dikkat çekecekler
Kanser ameliyatından sonra meme onarımı için uygun olan birçok kadın bu seçeneklerden haberdar edilmiyor. "#sonsuzadegin Korkma Dokun" sloganıyla yola çıkan 2. Aestheticstanbul Sempozyumu'na dünyanın dört bir yanından katılacak estetik cerrahi uzmanları bu konuya dikkat çekecek
Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz’ın açılış konuşması ile başlayacak sempozyumda, 12 Ekim Cumartesi günü meme kanseri nedeniyle memesini kaybetmiş bir hastaya meme onarımı yapılacak. Bu uygulama canlı olarak izlenebilecek.
Sempozyumda dünyanın dört bir yanından gelecek alanında tanınmış estetik cerrahi uzmanlarının canlı cerrahileri, dermatolog ve medikal hekimlerin uygulamalı anlatımları da yer alacak.
Sempozyum,11-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.