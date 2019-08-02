Kanserde tedavi onkolog kontrolünde olmalıdır

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr Özlem Sezen, Bursa’da İngilizce öğretmeni Merve Gülşah Şahin’in yanlış tedavi sonrası vefat haberini derin bir üzüntü ile basından takip ettiklerini söyledi. “Kanser hastalarının yanlış bilgilendirmelerle tedavi için alternatif tıp uyguladığını iddia eden hekim ya da kişileri tercih etmesi sebebiyle yaşamını yitirdiğini zaman zaman duyuyoruz. En son haberde de tedavi uyguladığı iddia edilen kişinin “aile hekimi olmadığı halde“ bu ifadenin kullanılmasını hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz. Aile hekimleri alternatif tıp uygulaması yapmaz. Bu uygulamaları yapan kişiler de aile hekimi değildir.

Aile hekimi olmadığı halde kendisini bu şekilde tanıtarak toplum algısıyla oynayanları da kınıyoruz. Bu kişiler sadece alternatif tıp uzmanıdır ve Aile hekimliği uygulamasında bu tip faaliyetlere yer yoktur” dedi.

Sezen, “Söz konusu haberlerde hastanın “Bursa’daki aile hekimine muayene olmaya gittiği” gibi bazı ibareler bulunmaktadır. Ancak alternatif tıp uyguladığını iddia eden bu kişinin aile hekimi olması mümkün değildir. Bu ifadeler toplum algısında aile hekimleri açısından çok yanlış izlenimler bırakabilir. Aile hekimleri kanser hastalığını doğrudan tedavi eden kişiler değildir. Kaldı ki bu kişi aile hekimi de değildir” dedi.

AHEF kanser hastalığının sadece modern tıp yöntemleriyle ve konusunda uzman onkolog doktorlarca tedavi edildiğini de vurguladı. “Kanser taramaları, koruyucu önlemler, bilinçli ilaç kullanımı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite önerileri, aile hekimliğinde yapılabilir. Özellikle de kanser gibi komplike hastalıklarda tanı ve tedavi düzenlenmesi ile takipler mutlaka uzman hekimlerce yapılmalıdır. Ancak Aile hekimleri takip konusunda destek olabilir, genel sağlık önerilerinde ve tedavi devamında bilgilendirme yapabilir.”

Modern tıp ile ilgisi olmayan ve hekim olmadığı halde kendisini bu şekilde tanıtan kişilere dikkat edilmeli, kanser gibi hayati önem taşıyan konularda mutlaka konusunda uzman hekimlere başvurulmalıdır. Sağlık bakanlığı bu konuda denetimleri ve gerekli düzenlemeleri yapmalıdır.

Dr Özlem Sezen