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    HaberlerEtkinlikKapalÄ±çarÅŸÄ±'da Noel Kabaresi
    30.11.2007 - 00:00 |

    KapalÄ±çarÅŸÄ±'da Noel Kabaresi

    Tv ProgramÄ±yla Ã§ok sayÄ±da Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼len Kaya Yanar TÃ¼rkiye'de ilk defa KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da sahneye Ã§Ä±kacak.

    Alman kabare camiasÄ±nÄ±n Ã¶nde gelen isimleri arasÄ±nda yer alan Ã¼nlÃ¼ komedyen Kaya Yanar uzun yÄ±llar SAT 1 Televizyonu'nda hazÄ±rlayÄ±p sunduÄŸu â€žNe BakÄ±yorsun! (Was guckst du!) isimli programÄ±yla her hafta 4 milyon izleyiciye ulaÅŸarak rekordan rekora koÅŸtu. ProgramÄ±yla Ã§ok sayÄ±da Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼len Kaya Yanar TÃ¼rkiye'de ilk defa KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da sahneye Ã§Ä±kacak.

    Kaya Yanar â€žMade in Germanyâ€œ adlÄ± tek kiÅŸilik gÃ¶sterisinde â€žTipik Alman nedir? Almanlar kimdir? Nereden gelip nereye giderler? gibi sorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ± ararken, Almanyaâ€™yÄ± kendi multikultiâ€œ konseptine uyarlÄ±yor.Â

    FarklÄ± kÃ¼ltÃ¼rlere bakÄ±ÅŸ, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã¶nyargÄ±lar ve kliÅŸeleri, mimik ve ince mizah yoluyla komediye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren Kaya Yanar, gÃ¶sterisinde ayrÄ±ca izleyicilerini â€žNe BakÄ±yorsunâ€œ adlÄ± televizyon programÄ±ndan tanÄ±dÄ±klarÄ± MaÃ§o Hakan, Hintli Ranjid ve Saf Alman Francesco ile yeniden buluÅŸturuyor.

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