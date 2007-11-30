Alman kabare camiasÄ±nÄ±n Ã¶nde gelen isimleri arasÄ±nda yer alan Ã¼nlÃ¼ komedyen Kaya Yanar uzun yÄ±llar SAT 1 Televizyonu'nda hazÄ±rlayÄ±p sunduÄŸu â€žNe BakÄ±yorsun! (Was guckst du!) isimli programÄ±yla her hafta 4 milyon izleyiciye ulaÅŸarak rekordan rekora koÅŸtu. ProgramÄ±yla Ã§ok sayÄ±da Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼len Kaya Yanar TÃ¼rkiye'de ilk defa KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da sahneye Ã§Ä±kacak.

Kaya Yanar â€žMade in Germanyâ€œ adlÄ± tek kiÅŸilik gÃ¶sterisinde â€žTipik Alman nedir? Almanlar kimdir? Nereden gelip nereye giderler? gibi sorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ± ararken, Almanyaâ€™yÄ± kendi multikultiâ€œ konseptine uyarlÄ±yor.Â