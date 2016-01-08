'Kapıların Dışında' Afife Jale Sahnesi'nde

Yolcu Tiyatro tarafından sahneye konulan ve sahnelendiği ilk günden bu yana büyük ilgi toplayan ‘Kapıların Dışında’ 8 Ocak ve 12 Şubat’ta saat 20:30’da Ortaköy kültür merkezi Afife Jale sahnesi seyircisiyle buluşacak.

Tiyatro tarihinin en güçlü savaş karşıtı oyunu olan, Wolfgang Borchert’in yazdığı Ersin Umut Güler’in yönettiği, Cenk Dost Verdi, Müzeyyen Durgun, Yasemin Ertorun, Ersin Umut Güler’in oynadığı Kapıların Dışında, dijital 3D mapping teknolojisini kullanarak sahneliyor. Animasyonlarla gerçek oyuncuların iç içe geçtiği oyunda, dijital teknoloji bir fon olarak değil, oyunun bir parçası olarak kullanılıyor. Oyuncuların, animasyonlar ile interaktif olarak sürekli iletişim halinde oldukları oyun, seyircilere bugüne kadar tiyatro sahnesinde yaşamadıkları farklı bir deneyim yaşatıyor.

Savaşın birey üzerindeki yıkıcı etkisinin anlatıldığı “Kapıların Dışında” oyununda, ruhsal ve fiziksel yaralarla savaştan yurduna dönen bir askerin, döndüğünde hiçbir şeyi eskisi gibi bulamamasının hikayesi anlatılıyor...

Yazan: Wolfgang Borchert

Yöneten: Ersin Umut Güler

Oyuncular: Cenk Dost Verdi, Müzeyyen Durgun, Yasemin Ertorun, Ersin Umut Güler