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18.11.2019 - 14:34 |

Karadutun faydaları nelerdir? Karadut suyu ve şurubu ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Karadutun faydaları nelerdir sorusu, karadut meyvesinin tezgâhlardaki yerini almasıyla merak edilmeye başlandı. Bahar mevsiminde avuç avuç yediğimiz karadut meyvesinin sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Karadut meyvesini taze olarak tüketemiyorsanız suyunu da tüketebilirsiniz. Karadut suyunun faydaları ve karadutun faydalarını sizler için araştırıp bir araya getirdik. İşte bayılarak yediğiniz karadutun faydaları…

Karadutun faydaları nelerdir? Karadut suyu ve şurubu ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Karadutun faydaları, karadut meyvesinin tezgâhlardaki yerini almasıyla merak edilmeye başlandı.

Bahar mevsiminde bayılarak tükettiğimiz karadutun faydalarından aynı zamanda suyunu elde ederek de tüketebilirsiniz.

Karadutun faydalarının yanında karadut suyunun da sağlık açsından birçok faydası bulunuyor.

Karadut meyvesi sadece sağlıklı olduğu için değil, tadının lezzetli olması açısından da insanlar tarafından çok fazla tüketilen meyvelerden birisidir. Basitçe söylemek gerekirse, karadut,

Morus Alba adındaki bir ağaçtan gelen bir meyvedir. Genellikle karadutların kırmızı olduğunu düşünüyoruz, ama bunların da beyaz, siyah ve mavi versiyonları da var. Dut ağaçları yılda 10 metreye kadar büyüyebilir ve 30 metrede tam olgunluğa ulaşabilir.

İpekböceklerinin en sevdiği yiyecek olan yapraklar, kışın dökülür ve bir sonraki mevsime geri döner. Karadut birkaç ay içinde olgunlaşır ve Mayıs ayında yenecek kıvama gelir.
Karadut, Asya, Afrika ve Amerika'nın sıcak bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilmektedir.

Karadutun faydaları nelerdir Karadut suyu ve şurubu ne işe yarar, nasıl kullanılır

Ülkemizde de çok fazla bulunan karadut meyvesini semt pazarlarından, semt manavlarından ve marketlerden satın alabilirsiniz.

Ayrıca, reçel, reçel, smoothie, krep, tatlılar, soslar içinde karadut kullanabilirsiniz. karadut bu yiyeceklere de ekstra bir lezzet ve aroma vermektedir.

Karadut neden faydalıdır?

Karadut besin ve vitaminlerle doludur. Bir fincan karadut sadece 60 kalori içerir, bu da karadutları hafif ve lezzetli bir yiyecek yapar.

Karadut meyvesi vücut için gerekli olan vitamin ve mineralleri sağlar. Karadut şekeri glikoza dönüştüren ve böylece hücrelere enerji sağlayan karbonhidratlar içerir. Karadut tüketmek demir alımınızı arttırır ve dokulara yeterli miktarda oksijen sağlar.

Karadut Vitamin K ve C bakımından zengindir. C vitamini doku gücünü arttırır ve kollajen sentezini artırır.

K vitamini kemik dokusu gelişimine yardımcı olur ve kan pıhtılaşması için gerekli bir bileşendir.

Ayrıca karadut Riboflavin içerirler, bu da dokularınızı serbest radikallerden korur ve oksijeni vücutta transfer etmeye yardımcı olur.

Karadut meyvesi ister, karadut suyu olsun ister karadut meyvesi olsun sağlık açısından çeşitli faydalar barındırmaktadır.

İşte karadutun faydaları

Sindirim Sağlığını Geliştirin

Karadut mideniz için bir nimettir. Kabızlığı gidererek sindirim problemlerinizin azalmasına yardımcı olur.

Karadut kilo vermenizi sağlayacak en önemli meyvelerden birisidir. Bunun nedeni de vücudunuz için uygun olan lif ihtiyacını karşılamasıdır. Karadut, bunu bağırsaklarda dışkıyı toplayarak ve sindirim sistemi boyunca yiyeceklerin hareketini kolaylaştırarak yapar. Bu süreçte de kabızlık, şişkinlik ve mide kramplarının giderilmesinde yardımcı olur

Kötü kolesterolü düşürür

Karadut tüketmek, vücudunuzdaki kötü kolesterol seviyelerini düşürmek için iyi bir yoldur ve bu da kardiyovasküler hastalıklar problemlerini önlemeye yardımcı olur

Kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutar

Özellikle karadutlar vücudun şeker seviyelerini kontrol etmede yardımcı olur. Karadutlarda bulunan belirli kimyasallar, tip 2 diyabetin tedavisinde kullanılan ilaca benzerdir.
kara duttaki bu bileşikler bağırsaktaki şekerleri yavaşça parçalayarak ve yavaşça kanın içine çekilmesine izin vererek vücudun şeker seviyesini optimum bir aralıkta tutmaya yardımcı olur.

Kanser Riskini Azaltır

Kendinizi kansere karşı korumak istiyorsanız, o zaman aramanız gereken şey karaduttur.

Karadut, tümör hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engeller.

Ve sizi kansere karşı koruyan antioksidanlar bakımından oldukça zengindir.

Karadut, kanser hücrelerini alı koymaya yardımcı olan antioksidanlarla doludur. Ayrıca karadut anti kanser özelliklerine sahip resveratrol içerirler. karadut kanseri inhibe edici özellikleri sayesinde kolon kanseri, cilt kanseri, prostat kanseri ve tiroidle mücadeleye yardımcı olur.

Bağışıklığı Arttırın

Karadut, makrofajları içinde bulunan alkaloidler aracılığıyla aktive ederek bağışıklık sistemini geliştirmeye yardımcı olur. Makrofajlar bağışıklık sistemini her zaman uyarır. Karadut ayrıca, başka bir bağışıklık güçlendirme elemanı olan C Vitamini içerir.

Antioksidanlar açısından zengindir

Karadut içerisinde bol miktarda antioksidan içerir. Doğal bir antibiyotik olan karadutlar kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda karadut kan basıncını da kontrol eder.

Grip ve soğuk algınlığından korur

Özellikle karadut grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonel hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Karadut meyvesi eski zamanlarda soğuk algınlığını tedavi etmek amacıyla ilaç niyetine kullanılmaktaydı.

C vitamini açısından zengin olan bu meyveyi tüketerek soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların önüne geçebilirsiniz.

Karaciğer Sağlığını Geliştirir

Dut yeterli miktarda tüketildiğinde karaciğerdeki kanı besler ve karaciğeri arındırmaya yardımcı olur.

Karadut aynı zamanda karaciğeri güçlendirmek ve karaciğer sağlığını korumak için çalışan bolca demir minerali içerir.

Karadut meyvesi kadar karadut suyununda faydaları bulunmaktadır. Meyvesini tüketemeyenler karadutun faydalarından yararlanmak için karadut suyunu da tüketebilirler. İşte karadut suyunun faydaları

Karadut suyunun faydaları

Anemi Tedavisi
karadut suyu demir bakımından zengin oldukları için anemiyi tedavi etmek için harikadır. Ayrıca, yorgunluk ve baş dönmesi gibi anemi belirtilerini de tedavi ederler.

Aknelerden kurtarır

Karadut suyundaki antioksidanlar, ciltte leke oluşumunu engeller. Karadut suyu cildinizdeki melanin sentezini düzenler ve doğal olarak akneleri temizler Nemlendiren, gözenekleri açıp, toksinleri cildinizden temizleyen ve taze ve canlı tutan antioksidanlar içerir. Karadut suyu cildinizi etkili bir şekilde onarır ve güzel ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Kuru ve Hassas Ciltlere Bakım Yapar

A ve E vitamini eksikliği kuru cilde sahip olmanıza neden olur. Karadut suyun ise bu vitaminler açısından oldukça zengindir. Kuru ve hassas bir cilde sahipseniz her gün 1 kase karadut tüketirseniz farka kendi gözlerinizle şahit olabilirsiniz.

Yumuşak ve Parlak Cilt Yapın

Yumuşak ve ışıltılı bir cilt elde etmek için her gün bir bardak dut karadut suyu tüketebilirsiniz. Çünkü karadut suyu cilde esnekli ve besin sağlayan mineraller açısından zengindir.

Bağışıklığı güçlendirir

Tıpkı taze olarak tüketilen karadut meyvesi gibi karadut suyu da bağışıklığı güçlendirir. Antioksidan ve C vitaminin yüksek olması açısından kanser gibi ölümcül hastalıklardan da korunmanıza yardımcı olmaktadır.

Saçın beyazlamasını geciktirir

Karadut suyu, bazı geleneksel Çin bitkileri ile birlikte, saçların beyazlamasını önlemede yardımcı olabilir. Karaduttaki kalsiyum, demir, C vitamini ve B gibi besinler bu sorunu ortadan kaldırmak için önemli rol oynarlar.

Karadutu beslenmeme nasıl dâhil edebilirim?

Karadutun sadece meyvesi değil yaprakları da sağlık açısından faydalıdır ve beslenmeye dâhil edilebilir. Karadut meyvesini, karadut suyu elde ederek de tüketebilirsiniz. Aynı zamanda karadut meyvesi çiğ olarak veya kurutulmuş olarak da tüketilebilir. Karadutu şurup haline getirerek de yararlarından faydalanmak için düzenli olarak tüketebilirsiniz.
Karadutun besin değerleri tablosu

BESIN DEĞERI BIRIM 100.0G BAŞINA DEĞER 1 SU BARDAĞI 140 G 10 MEYVE 15G

Su g 87,68 122,75 13.15
Enerji kcal 43 60 6
Protein g 1,44 2.02 0.22
Toplam (yağ) g 0,39 0,55 0,06
Karbonhidrat g 9.80 13.72 1.47
Lif, toplam diyet g 1.7 2.4 0.3
Şekerler, toplam g 8.10 11.34 1.22

MINERALLER

Kalsiyum, Ca mg 39 55 6
Demir, Fe mg 1.85 2.59 0.28
Magnezyum, Mg mg 18 25 3
Fosfor, p mg 38 53 6
Potasyum, K mg 194 272 29
Sodyum, Na mg 10 14 2
Çinko, Zn mg 0.12 0.17 0.02

VITAMINLER

C vitamini, toplam askorbik asit mg 36,4 51.0 5.5
tiamin mg 0,029 0.041 0.004
b 2 vitamini mg 0.101 0.141 0.015
Niasin mg 0.620 0,868 0.093
Vitamin B-6 mg 0.050 0.070 0.008
Folat, DFE ug 6 8 1
B12 vitamini ug 0.00 0.00 0.00
A vitamini, RAE ug 1 1 0
A vitamini, IU IU 25 35 4
E vitamini (alfa tokoferol) mg 0.87 1.22 0.13
D vitamini (D2 + D3) ug 0.0 0.0 0.0
D vitamini IU 0 0 0
K vitamini (phylloquinone) ug 7.8 10.9 1.2

 

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