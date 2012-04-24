Karanlığın ressamı, ressamın karanlığı

Biz de bu vesileyle, Goya’nın en az eserleri kadar ilgi çekici olan hayatına göz atıyoruz

- İspanya’da, 30 Mart 1746’da dünyaya gelen Goya’nın babası kuyumculukla uğraşırdı, annesiyse küçük soylu bir aileden geliyordu.

- 14 yaşlarındayken yerel sanatçı Martinez’in yanına çırak verildi. Burada dört sene geçirdi.

- 17 yaşındayken Madrid’e gitti ve çalışmalarıyla ressam Francisco Bayeu’nın dikkatini çekmeyi başardı. Daha sonra Bayeu’nun kardeşiyle evlendi. Bu evlilik, Goya’ya sanat toplantılarına katılma ve yeni bir çevre edinme şansı sağladı. Eşinin sayesinde Kraliyet Duvar Halısı Fabrikası’nı yöneten ressam Mengs’in yanında çalışmaya başladı. Sonraki 20 yıl halılar için çok sayıda sipariş aldı.

- 25 yaşında İtalya’ya gitti ve yaklaşık bir yıl kaldı. Bu süre içinde bir yarışmayı kazanarak şöhretini arttırdı. Dönüşünde artık ünlü bir ressamdı.

- Bir yandan halı taslakları hazırlarken, diğer yandan saray çevresinden kişilere ait portreler yapıyordu. Bu döneme ait ‘Floridablanca Kontu’ (1783) ve ‘Prens Don Luis ve Ailesi’ (1784) gibi örnekler; cesur ve yenilikçi tarzlarıyla bilinirler.

- 40 yaşındayken ‘imparatorluğun baş ressamı’ oldu. Bu görevdeyken yaptığı ilk çalışmalardan biri, ‘Osuna Dükü ve Ailesi’ (1788) adlı resimdir.

- Fransız Devrimi’nin etkileri ve aydınlanmacı kişilerle ilişkileri, Goya’nın zamanla liberal bir tavır benimsemesine yol açtı. Bir yandan saray ressamlığı yapıyor, diğer yandan özgürlük kavramıyla yüzleşiyordu.

- 46 yaşındayken bütün hayatı değişti. Yolculuk sırasında geçirdiği hastalık, sağır olmasına yol açtı ve içine düştüğü karamsarlık, eserlerine de yansıdı.

- Dinlenme sürecinde birçok çizim yaptı, daha sonra bunları baskıya dönüştürdü. Bu seriyle tanımlanan çalışmalar, Goya’nın sanatında değişimi işaret eder. Karanlık, dramatik ve ürkütücü bir hayal gücü, sanatına egemen olmuştur.

- Bu sırada güzel bir dul olan Alba düşesiyle yaşadığı aşkın ortaya çıkmasının yarattığı skandal, yeni bir ruhsal travmaya daha yol açar.

- Hemen ardından Fransızların İspanya’yı işgal etmesi sonucu bir kez daha travma geçirir. Fransız askerlerinin yaşattığı zulüm ve acıları gözlemleyerek daha da karanlık bir karaktere bürünür. ‘3 Mayıs 1808’ isimli tablosu, bunlara bir örnektir.

- Goya portre ressamlığına da devam etmektedir. Ancak ‘Kral IV. Carlos ve Ailesi’ adlı resmi tamamladıktan sonra, sarayla arasındaki ilişkilerde soğukluk başlar.

t 69 yaşında Goya, kendisini toplumsal hayattan soyutlamış; yalnızca arkadaşları ve kendisi için resim yapar hale gelmiştir.

- 73 yaşındaysa yaşamında büyük bir değişikliğe gider. Uzun zamandır birlikte olduğu Leocadia Weiss ile kırsal bir bölgede ev tutar. Ev, bölgede yaşayanlar tarafından ‘Sağır Adamın Köy Evi’ olarak adlandırılır. Çünkü önceki sahibi de Goya gibi sağırdır.

- Goya, yeni evinin duvarlarını rahatsız edici resimlerle süslemeye başlar. Siyah, gri ve kahverenginin ağırlıkta olduğu bu resimler,

14 sahneden oluşan ‘Kara Tablolar’ olarak anılır ve hiçbirinin ismi yoktur. Sahneler genellikle koyu renk zemin üzerine işlenmiştir. (19’uncu yüzyılın sonlarında evdeki duvarlar sökülerek Madrid’deki Del Prado Müzesi’ne götürüldü. Bugün hâlâ aynı müzede, tuvaller içinde sergileniyor.)

- Goya, 78 yaşında Fransa’ya yerleşir. İki sene sonra da sarayın verdiği ‘baş ressam’ ünvanını bırakır. Huzur içinde geçirdiği üç yılın ardından da hayata veda eder.

-Onun ardından, pek çok sanatçı, özellikle de Picasso, kendisinden ilham aldığını itiraf eder.

3 ay İstanbul’da

Pera Müzesi,

29 Temmuz’a kadar Goya’nın gravür ve yağlıboyalarına ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Marisa Oropesa ve Maria Toral’nın yaptığı, İspanya ve İtalya’nın önde gelen müze ve özel koleksiyonlarından derlenen sergi, Pera Müzesi’nin üç katında yer alıyor.

‘Goya, Zamanının Tanığı, Gravürler ve Resimler’ sergisi, İspanya ve tüm Avrupa’nın çalkantılı bir dönemine tanıklık ediyor. Karanlığın en iyi anlatıcılarından biri sayılan Goya’nın gravür serileriyle, aralarında döneminin kralı

IV. Carlos ve kraliçe MarÌa Luisa’nın portrelerinin de yer aldığı çeşitli yağlıboyalarını İstanbullularla buluşturuyor.

Sergideki yapıtlar, saray ressamlığı ve portreciliğinin yanı sıra, tanığı olduğu acı ve karanlık çağın tüyler ürperten görüntülerini, savaşın acımasızlığını ve dönemin toplumsal olaylarını eleştirel bir bakış açısıyla yansıtıyor.

Gerçekçi ve yer yer ürkütücü üslubuyla çağdaşlarından ayrılan Goya’nın sanatı, zamanının ötesine geçerek 20’nci yüzyıl modernizmini de etkilemiştir. Kendinden önceki üstün resim geleneğinin mirasçısı olan sanatçı, ‘modern anlatımların da habercisi’ olarak anılır.

Derleyen: Gülüm Dağlı