Karanlık müzikleriyle Korhan Futacı & Kara Orkestra Salon’da

Karanlık ve sert müziğiyle Korhan Futacı & Kara Orkestra 14 Ocak Cumartesi gecesi, elektronik müziğin Türkiye temsilcilerinden 123 ise 20 Ocak Cuma gecesi Salon’da olacak.

Söz yazarı, besteci, saksafon sanatçısı Korhan Futacı, karanlık, romantik ve sert tınılarını hayata geçiren topluluğu Kara Orkestra ile 14 Ocak Cumartesi gecesi saat 22.30’da Salon’da. Solo kariyerinden önce Tamburada ve Dandadadan toplulukları için yarattığı şarkılar ve saksafondaki ustalığıyla dikkat çeken Korhan Futacı, Pavurya adlı yeni albümünün tanıtım konserini Salon’da verecek.

Tüm söz ve bestelerin kendisine ait olduğu ilk solo albümünü 2010 yılında yayımlayan Korhan Futacı, Pink Floyd ve David Gilmore ile tanınan ünlü kayıt dehası Andy Jackson’la çalıştığı bu albümü "hücum kayıt" yöntemiyle kaydetmişti. Daha önce dünyanın önde gelen saksafon sanatçılarından Peter Brötzmann ile birlikte de albüm kaydı yapan Korhan Futacı pek çok uluslararası sanatçı ile aynı sahneyi paylaştı.

Berlin Jazz Festival, Antwerp Rock Festival, İstanbul Caz Festivali, Akbank Caz Festivali, Stutgart Now Festival ve İstanbul Bienali gibi önemli etkinliklerde sayısız performansa imza atan Korhan Futacı’ya, gitarda Selim Saraçoğlu ve Barlas Tan Özemek, vurmalı sazlar, vibrafon ve akustik efektlerde Özün Usta, davulda Ediz Hafızoğlu, basgitarda Gökhan Şahinkaya ile tuşlu çalgılarda Görkem Karabudak’dan oluşan Kara Orkestra eşlik edecek.



Eski ve yeni orijinal şarkılarıyla 123, Salon sahnesinde

Alternatif müziğin ünlü grubu 123, yumuşak vokalli sakin müziğiyle, 20 Ocak Cuma gecesi saat 22.00’de, bu ay yayımlanacak yeni albümleri lara öncesinde Salon sahnesinde.

123, başka bir deyişle "bir, iki, üç" ilk albümü aksel'i, 2009 yılında kendi plak şirketi aisha records etiketiyle yayımladı. 230 sayfalık bir illüstrasyon kitabıyla birlikte yayımlanan albüm, hikaye oluşturan bir üçlemenin ilk parçasıydı. Mayıs 2010’da stereo love adlı bir EP yayımlayan grup, aynı dönemde Eskişehir Senfoni Orkestrası’yla sadece kendi eserlerinin çalındığı sürpriz bir konser verdi. İkinci albümleri arve’yi Aralık 2010'da yayımlayan grup, albüme adını veren şarkı için dünyaca ünlü Norveçli trompetçi Arve Henriksen ile çalıştı. Grup, lara adını taşıyacak yeni albümlerini Ocak 2012'de yayımlayacak.

Burak Irmak (rhodes, org), Feryin Kaya (gitar, bas), Dilara Sakpınar (vokal, lido, glockenspiel) ve Berke Can Özcan’dan (davul, vokal) oluşan 123, eski ve yeni albümlerinden şarkılarla Salon’da.

Korhan Futacı & Kara Orkestra ile 123 konserlerinin biletleri 25 TL (ayakta) ve 20 TL (öğrenci) üzerinden temin edilebilir. Salon biletleri, Biletix satış kanalları ve Salon gişesinden satılıyor. Tüm bilet alımlarında kredi kartı geçerlidir. Lale Kart sahipleri bilet alımlarında %25’e varan özel indirimlerden yararlanabilirler. Salon gişesi Pazar günleri hariç her gün 10.00–18.00 saatleri arasında ve etkinlik günlerinde etkinlik başlayana kadar açık. Salon programı hakkında ayrıntılı bilgi için www.saloniksv.com adresi ziyaret edilebilir.