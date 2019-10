Karaoke günleri 80'ler ile başlıyor!

Şehrin sıradanlaşan ve boğucu atmosferinden çıkmak isteyenler için kaliteli müzik ve eğlence alternatifi sunan Icebarist&Club Lounge, kendine has tarzıyla yarattığı karaoke konseptini her Çarşamba karaoke severlerle buluşturuyor.

Icebarist&Club Lounge karaoke günleri Michael Jackson, Bon Jovi ,Cool & The Gang, Eurythmics, Whitney Houston, Prince, New Kids on the Block , Modern Talking gibi 80’ler popüler müziğinin efsanevi isimleriyle başlıyor. Bir nesli etkilemiş daha bir çok sanatçının artık klasikler arasına giren şarkılarıyla farklı bir karaoke deneyimi için 5 Eylül gecesi Icebarist&Club Lounge’da sizleri bekliyor.

Tüm zamanların en büyük müzisyenlerinden 22 Grammy ödüllü Stevie Wonder’ın akıllara kazınmış şarkıları Icebarist’de yeni karaoke konseptiyle buluşuyor. Icebarist&Club Lounge, I Was Made to Love Her, Superstiton, Higher Ground, You Haven’t Done Nothing, I Just Called to Say I Love You gibi Stevie Wonder hitleriyle eğlenceli bir akşam için 12 Eylül gecesi sizi İstanbul’un en ‘cool’ mekanına davet ediyor.

Non-stop bir eğlence anlayışı

Maslak’da bulunan Windowist Tower binasının altında yer Icebarist&Club Lounge, dünyaca ünlü heykeltıraş ve tasarımcılar tarafından tasarlandı. Hafta içi her gün 15.00’den 01.00’e kadar açık olan mekânda, Cuma ve Cumartesi geceleri ise eğlence 04.00’a kadar devam ediyor.

Program:

05.09.2012 80’ler pop

12.09.2012 Stevie Wonder

Rezervasyon için:

Eski Büyükdere Cad. No: 26 Maslak İstanbul

+90 212 214 74 44