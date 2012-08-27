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    HaberlerEtkinlikKaraoke günleri 80'ler ile başlıyor!
    27.08.2012 - 16:14 |

    Karaoke günleri 80'ler ile başlıyor!

    İstanbul’un gözde mekanlarından Icebarist&Warm Lounge farklı tarzıyla her Çarşamba Karaoke konseptine yeni bir soluk getiriyor.

    Karaoke günleri 80'ler ile başlıyor!

    Şehrin sıradanlaşan ve boğucu atmosferinden çıkmak isteyenler için kaliteli müzik ve eğlence alternatifi sunan Icebarist&Club Lounge, kendine has tarzıyla yarattığı karaoke konseptini her Çarşamba karaoke severlerle buluşturuyor.

    Icebarist&Club Lounge karaoke günleri Michael Jackson, Bon Jovi ,Cool & The Gang, Eurythmics, Whitney Houston, Prince, New Kids on the Block , Modern Talking gibi 80’ler popüler müziğinin efsanevi isimleriyle başlıyor. Bir nesli etkilemiş daha bir çok sanatçının artık klasikler arasına giren şarkılarıyla farklı bir karaoke deneyimi için 5 Eylül gecesi Icebarist&Club Lounge’da sizleri bekliyor.

    Tüm zamanların en büyük müzisyenlerinden 22 Grammy ödüllü Stevie Wonder’ın akıllara kazınmış şarkıları Icebarist’de yeni karaoke konseptiyle buluşuyor. Icebarist&Club Lounge, I Was Made to Love Her, Superstiton, Higher Ground, You Haven’t Done Nothing, I Just Called to Say I Love You gibi Stevie Wonder hitleriyle eğlenceli bir akşam için 12 Eylül gecesi sizi İstanbul’un en ‘cool’ mekanına davet ediyor.

    Non-stop bir eğlence anlayışı

    Maslak’da bulunan Windowist Tower binasının altında yer Icebarist&Club Lounge, dünyaca ünlü heykeltıraş ve tasarımcılar tarafından tasarlandı. Hafta içi her gün 15.00’den 01.00’e kadar açık olan mekânda, Cuma ve Cumartesi geceleri ise eğlence 04.00’a kadar devam ediyor.

    Program:

    05.09.2012 80’ler pop

    12.09.2012 Stevie Wonder

    Rezervasyon için:

    Eski Büyükdere Cad. No: 26 Maslak İstanbul

    +90 212 214 74 44

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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