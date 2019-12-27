Kararlı olmak gerekiyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün Oğlak burcunda ilerleyen Ay, Satürn ve Pluton arasında kalıyor. Daha ciddi ve hırslı olmamız gereken bir gündeyiz ve kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Duygusal alanda olgun davranmak ve kısıtlı koşullar altında becerilerimizi ortaya koymak durumundayız. Özellikle ilişkilerimizde ve ailevi konular içinde daha sabırlı olmaya bakalım.

Nelerden kaçınmalı? Bugün aynı zamanda iş hayatındaki fırsatlar ve yeni imkanlardan yararlanmak için daha çok şey yapmak isteyebiliriz. Ancak düşüncelerimizde aşırı önyargılı ve katı davranmak bazı problemlere de yol açabilir. Tek başına hareket etmek daha kolay olacak. Duygularımızı paylaşmakta zorlanabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/ Rüzgar Daha somut düşünmeliyiz. Takvime göre bugün Rüzgar günündeyiz. Her türlü iletişim açısından güzel bir gündeyiz. Bugün değişikliklere karşı durmak oldukça zor. Kararlı şartlar aramaktan yorulabiliriz. Ancak sorumluluklarımızı yerine getirmek için konsantre olmak durumundayız.