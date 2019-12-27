MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri Kararlı olmak gerekiyor
27.12.2019 - 00:00 |

Kararlı olmak gerekiyor

Bugün Oğlak burcunda ilerleyen Ay, Satürn ve Pluton arasında kalıyor.

Kararlı olmak gerekiyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün Oğlak burcunda ilerleyen Ay, Satürn ve Pluton arasında kalıyor. Daha ciddi ve hırslı olmamız gereken bir gündeyiz ve kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Duygusal alanda olgun davranmak ve kısıtlı koşullar altında becerilerimizi ortaya koymak durumundayız. Özellikle ilişkilerimizde ve ailevi konular içinde daha sabırlı olmaya bakalım.  

Nelerden kaçınmalı? Bugün aynı zamanda iş hayatındaki fırsatlar ve yeni imkanlardan yararlanmak için daha çok şey yapmak isteyebiliriz. Ancak düşüncelerimizde aşırı önyargılı ve katı davranmak bazı problemlere de yol açabilir. Tek başına hareket etmek daha kolay olacak. Duygularımızı paylaşmakta zorlanabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/ Rüzgar  Daha somut düşünmeliyiz. Takvime göre bugün Rüzgar günündeyiz. Her türlü iletişim açısından güzel bir gündeyiz.  Bugün değişikliklere karşı durmak oldukça zor. Kararlı şartlar aramaktan yorulabiliriz. Ancak sorumluluklarımızı yerine getirmek için konsantre olmak durumundayız.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

İş Yemeği

İş Yemeği
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İş hayatınızda hareketli bir gündeminiz olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. Bürokrasiyle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemenizde fayda var. Keyif aldığınız konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak iyi olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareketli bir gün sizi bekliyor. Özgürlük duygusu içinde yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konulara yöneleceğiniz zamanlar olabilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelecektir. Yabancılarla ilişkiler gündeminizi etkileyebilir. Gençlerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı konularla ilgilenmek durumunda kalacağınız zamanlar olabilir. Endişe duyduğunuz konulara yüzleşebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeme gelebilir. Finansal olarak yenilenmeye gidebilirsiniz. Akşam saatlerinde sohbet edeceğiniz ortamlarda bulunmaktan hoşlanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki gençlerle ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Karşınızdaki kişilerle uyum içinde olmak isteyeceğiniz zamanlar var. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi uğraştıran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yeniliklere açık bir gündesiniz. Akşam saatlerinde dostlarınızla planlar yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için eğitsel konulara ilgi duyabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş düzeninizle ilgili yeni fikirler ortaya atabilirsiniz.  Gün içinde çalışma arkadaşlarınızla birlikte keyif alacağınız programlar yapmak isteyebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konuları göz ardı etmeyin. Akşam saatlerinde hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızı programınıza dâhil edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek istediğiniz konulara yönlenebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz hareketli bir gündesiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Çocuklarla vakit geçirmek size iyi gelebilir. Akşam saatlerinde keyif aldığınız insanlarla programlar yapabilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailenizle birlikte keyif aldığınız şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Babanıza ait konular gündeme gelebilir. Geçmişe yönelik konularla ilgili yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. Eğitimle ilgili yeni gelişmeleri takip edeceğiniz zamanlar olacaktır. Akşam saatlerinde ailenizle birlikte zaman geçirebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gün içinde etkili olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareketli zamanlar geçireceğiniz bir gündesiniz. Konuşma ve yazışmaların yoğunluğu içinde kendinize zaman ayırmayı unutmamalısınız. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Özgürlük hissi içinde yeni fikirlerin peşinden gitmeniz çok daha kolay olacaktır. Akşam saatlerinde keyif aldığınız kişilerle zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni baştan bütçe yapmak isteyebilirsiniz. İş yerinizde başkalarından alacağınız desteklerle kendinizi gösterme fırsatı bulabilirsiniz. Eğitim konularına para harcama isteyebilirsiniz. Akşam hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için heves içinde olacağınız zamanlar var. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Özgürce kendi hayatınıza bakacağınız bir gündesiniz. Keyif aldığınız kişilerle görüşüp, kendinize zaman ayıracaksınız. Yeniliklere açıksınız. İmaj değişikliğinde kararlarınızı dikkatli almanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayatınızda bilemediğiniz konularla ilgili öngörülerde bulunabilirsiniz. Gizli kalmış olaylarla ilgili şeyler ortaya çıkabilir. Özgürlük hissiyatı içinde farkında olmadan yapacağınız konuşmalara dikkat etmekte fayda var. Akşam saatlerinde koşulların değişmesiyle biraz daha rahatlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinize yeni fikirler katabilirsiniz. Sosyal konularda hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Yeniliklere daha açık olduğunuz zamanlar olacak. Arkadaşlarınızla plan yapmaktan hoşlanabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Akşam saatlerinde gençlerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Psikolojik Danışman Dilek Söylemez
Psikolojik Danışman Dilek SöylemezKariyerini 2 Soru İle Planla!
Mine Ağır
Mine AğırGüvenli Bağlanma Neden Önemli?
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak ToprakHamilelikte Depresyon
Uzman Diyetisyen Emel Yılmaz
Uzman Diyetisyen Emel YılmazBipolar Bozuklukta Beslenme
Aile Terapisti Volkan PELENK
Aile Terapisti Volkan PELENKSevgiliniz Bir Sosyopat Mı?
Filiz Has
Filiz HasYılbaşında Ev Partisi In!
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu Bıyıklıoğlu2020’den Mesajın Var!
Kübra Duru
Kübra DuruEvliliğinize 2020 Enerjisi
Sibel Yücesan
Sibel YücesanÇamur Çökecek, Su Berraklaşacak
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüDişinizi Sıkıyor Olabilir misiniz?
En Çok İzlenen Videolar
Karın kaslarını sıkılaştıran scissors egzersiziKarın kaslarını sıkılaştıran scissors egzersizi
Eda İle Ne Konuştuk? - Ezgi FındıkEda İle Ne Konuştuk? - Ezgi Fındık
Yediğim İçtim Sizin Olsun | Tek Tek Elde Açılan Su Böreği TarifiYediğim İçtim Sizin Olsun | Tek Tek Elde Açılan Su Böreği Tarifi
Senim ile Sağlığın Tadı | Evde sağlıklı cips nasıl yapılır?Senim ile Sağlığın Tadı | Evde sağlıklı cips nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kararlı olmak gerekiyor

Kararlı olmak gerekiyor

Gıda etiketlerindeki kodlar ne anlama geliyor?

Gıda etiketlerindeki kodlar ne anlama geliyor?

Neden orgazm olamıyorsunuz?

Neden orgazm olamıyorsunuz?

Çocuk endokrinoloji nedir, neye bakar? Çocuk endokrinolojisi bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar?

Çocuk endokrinoloji nedir, neye bakar? Çocuk endokrinolojisi bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar?

Sıradaki Haber