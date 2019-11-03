MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAstrolojiKararlılık gerekiyor
04.11.2019 - 00:00 |

Kararlılık gerekiyor

Haftanın ilk gününde Saka burcundaki ilk dördün düşüncelerimizde kararlı bir odaklanmaya işaret ediyor.

Kararlılık gerekiyor

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Saka burcundaki ilk dördün düşüncelerimizde kararlı bir odaklanmaya işaret ediyor. Böyle zamanlarda daha yapıcı olabiliriz. Biraz sabır ve planlı olmak gerekecek. Hızlı adımlar atamasak da uzun vadeli işler üzerinde düşünebiliriz. Bugün teknik işler, yenilikler ve yeniliğe gidebileceğimiz imkanlar var.

Nelerden kaçınmalı? Kişisel çatışmalardan, iddialaşmaktan uzak kalalım. Kimi zaman gereksiz bir savunma içine girebiliriz. Farklı fikirlerden yararlanmaya bakalım. Özellikle öğle saatlerinde güçlü kişilerle karşılaşabilir ya da engellerle uğraşabiliriz. Bugün toprağa, eve yönelik kısmetler de dikkat çekmekte. Gücümüzün test edildiğini görebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/Su İstikrar arayışı içindeyiz.  Su burcu ise değişkenliği, esnekliği ve yönsüzlüğü temsil eder. Duygusal nedenler yüzünden dağılabiliriz. Kimi zaman kendimizi yeteri kadar kontrol edemeyebiliriz. Gün boyunca daha tutarlı ve kararlı olmak yönünde test edileceğiz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Mini Etek-Çizme Şıklığı

Mini Etek-Çizme Şıklığı
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde iletişim konusunda hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda, gücünüz test edilebilir. Olaylara karşı daha muhafazakâr tepkiler verebilirsiniz. İşleriniz için başkalarından destekte alsanız, ilerleyemeyebilirsiniz. Zamanınızın çoğunu sosyal konularla ilgilenerek geçirmek size de iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki konumunuzla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Göz önünde olmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. İşleriniz istediğiniz kadar hızlı akmayabilir. Yaşanan aksaklıklara karşı sabırlı olmanızda fayda var. Annenizle ilgili konuları gündeminize almanız gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yoğun telefon konuşmaları içinde güne başlayabilirsiniz. Yeni ufuklara açılma isteği içinde, tatil planları yapabilirsiniz. Yabancılarla ilişkili konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizin sonuçlanması için beklemek zorunda kalabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız zamanlar var. Beklemede kaldığınız zamanlarda rutin işlerinizi tamamlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün finansal konularda meşgul olabilirsiniz. Banka işlerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Erken saatlerde iş hayatınızla ilgili ciddi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sizi yoran konulara karşı tedbirli davranmakta fayda var. Gün içinde işlerde beklemeler olabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara karşı dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşiniz ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde iletişimi yoğun zamanlar geçirebilirsiniz. İş açısından verimli girişimler yapabilirsiniz. Yine de işler istediğiniz kadar hızlı ilerlemeyebilir. Yaptığınız işlerin sonuçlarını almak için bekleyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda sakinliğinizi korumanız da fayda var. İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili sorumluluklarınızda artış olabilir. Verimli zamanlar geçirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizde sıkışmalar olabilir. Hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Günlük rutin işlerinizi toparlamak için fırsatlar doğabilir.  Sağlığınıza özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün haberleşmeler ve yazışmalar sabah saatlerinde yoğunlaşabilir. Eğitim programlarınızı sıklaştırabilirsiniz. İş hayatınızdaki meşguliyetler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde beklediğiniz işler sonuçlanmayabilir. Siz bu zamanda zevk alacağınız işlere yoğunlaşabilirsiniz. Kendinizi daha fazla ön plana koyacağınız işlerle uğraşmak size keyif verebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ev hayatınızdaki konularla ilgilenebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili verimli girişimlerde bulunabileceğiniz zamanlar olacak. Ailenizle veya evinizle ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. İşlerinizde hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Sakin kalmakta fayda var. Geçmişten getirdiğiniz işlerinizi sonlandırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerindeki iletişim konularınız, gününüzü etkileyebilir. Yakın çevrenizdeki olaylardan etkilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bolca yazışma ve konuşma olduğu halde beklediğiniz işlerden sonuç almanız zor olabilir. Sabah saatlerindeki verimli zamanları, ilerleyen saatlerde bulamayabilirsiniz. İmzalamanız gereken sözleşmelere özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel yeteneklerinizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızla ilgili konularda başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni beklentiler içine girebilirsiniz. Gün içinde beklediğiniz işlerden sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sosyal konulara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yapacağınız görüşmeler sizi yeni başlangıçlara sürükleyebilir. Yeni eğitim ve toplantılar planlayıp düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizde sıkışmalar olabilir. Bu zamanlarda kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size de iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilmediğiniz, gizli kalan konular gündeminizi oluşturabilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili haberler alabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde duraksamalar yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Kollektif konulara karşı ilginiz artabilir. İç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Bazı konularda kabullenme içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Begüm Kılıç
Begüm KılıçDeğerli Dokunuşlara...
Dr. Saygın Micozkadıoğlu
Dr. Saygın MicozkadıoğluGerdek Gecesi ve Vajinismus
Diyetisyen Olcay Barış
Diyetisyen Olcay BarışTatlı Krizini Kontrol Edin
Melis Güvenç
Melis Güvenç"İşin Şovunda Değilim"
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzBoşanma Davasında Eşin Ölümü
Filiz Has
Filiz HasKülotlu Çoraplar Sahaya İndi!
Merve Yılmaz Çelik
Merve Yılmaz ÇelikSinemanın Mabetleri...
Şebnem Kandıralı Yıldırım
Şebnem Kandıralı YıldırımTansiyona Yükseliği Nedenleri
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Abatay
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda AbatayBadem Göz Estetiği
Dr. Rıdvan Üney
Dr. Rıdvan Üneyİktidarsızlık Psikolojik midir?
En Çok İzlenen Videolar
Endometriozisin tüp bebek tedavisine etkisi var mıdır?Endometriozisin tüp bebek tedavisine etkisi var mıdır?
Endometriozis hangi durumlarda ameliyat yapılır?Endometriozis hangi durumlarda ameliyat yapılır?
Endometriozis nedir?Endometriozis nedir?
Radyofrekans ile trigeminal nevralji tedavisiRadyofrekans ile trigeminal nevralji tedavisi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kararlılık gerekiyor

Kararlılık gerekiyor

Megan Markle'ın güzellik sırları

Megan Markle'ın güzellik sırları

Bu yöntemleri uygulayarak daha enerjik olun!

Bu yöntemleri uygulayarak daha enerjik olun!

Tüylü trend!

Tüylü trend!

Sıradaki Haber