Kararlılık gerekiyor

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Saka burcundaki ilk dördün düşüncelerimizde kararlı bir odaklanmaya işaret ediyor. Böyle zamanlarda daha yapıcı olabiliriz. Biraz sabır ve planlı olmak gerekecek. Hızlı adımlar atamasak da uzun vadeli işler üzerinde düşünebiliriz. Bugün teknik işler, yenilikler ve yeniliğe gidebileceğimiz imkanlar var.

Nelerden kaçınmalı? Kişisel çatışmalardan, iddialaşmaktan uzak kalalım. Kimi zaman gereksiz bir savunma içine girebiliriz. Farklı fikirlerden yararlanmaya bakalım. Özellikle öğle saatlerinde güçlü kişilerle karşılaşabilir ya da engellerle uğraşabiliriz. Bugün toprağa, eve yönelik kısmetler de dikkat çekmekte. Gücümüzün test edildiğini görebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/Su İstikrar arayışı içindeyiz. Su burcu ise değişkenliği, esnekliği ve yönsüzlüğü temsil eder. Duygusal nedenler yüzünden dağılabiliriz. Kimi zaman kendimizi yeteri kadar kontrol edemeyebiliriz. Gün boyunca daha tutarlı ve kararlı olmak yönünde test edileceğiz.