"Kardeşim Ozi" İsfanbul'da!

Bugün dünyada her 59 çocuktan 1’i otizm riski ile doğuyor ve bu rakam her yıl artış eğilimi gösteriyor. Bu bilinçle İsfanbul Alışveriş Merkezi, Down sendromu konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan ve TRT Çocuk’ta yayınlanan çizgi filmi karakteri ‘Kardeşim Ozi’ ile minikleri bir araya getiriyor.

16-17 Kasım tarihleri arasında 3 farklı seansta( 14.00-16.00-18.00) kalpleri ısıtacak hikayelerle çocukları karşılayacak olan Kardeşim Ozi etkinliği kapsamında İsfanbul AVM, miniklerin Down sendromu hakkında bilinçlenmesini amaçlıyor. Ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek etkinliğe İsfanbul AVM, herkesi davet ediyor.