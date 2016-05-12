Kargo 25. yıl konserlerine başlıyor
Efsane rock grubu Kargo 25. yılını 11. stüdyo albümü “Değiştir Dünyayı" ile kutluyor.
Türk rock müzik dünyasının kırılma noktalarından efsane rock grubu Kargo, 25. yılını 11. stüdyo albümü “Değiştir Dünyayı" ile kutluyor. 25. yılında Kargo yeni soluğu ve sarsıcı müzikal tavrı ile yine bildiğini okuyup, müzik dünyasında kapılar açmaya devam ediyor.
"Değiştir Dünyayı"nın kadrosunda vokalde Haluk BB var! Mehmet Şenol Şişli, Selim Öztürk ve Burak Karataş da yerli yerinde.
25. yıl konserlerine ara vermeden devam eden grubun yeni albümü müzikal bir zaman yolculuğu. Çeyrek yüzyıllık mazilerinin üstüne yeni bir Kargo yaratmayı başaran grup, 11 yeni şarkı ile hayranlarıyla buluşuyor. 25. yıl konserleri, Mayıs rotası için yollara düşen grubun takvimi de şöyle;
25. yıl konserleri Mayıs rotası;
12 Mayıs Ankara Passage Pub
13 Mayıs Eskişehir SPR Pub
14 Mayıs İzmir Volume Alsancak
20 Mayıs Denizli Route
21 Mayıs Aydın Brera
28 Mayıs Çanakkale Joker Bar