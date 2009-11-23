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    HaberlerEtkinlikKaria Latino’yu dinlemeyen var mı?
    23.11.2009 - 14:57 |

    Karia Latino’yu dinlemeyen var mı?

    Karia Latino Karia Latino, 26 Kasım Perşembe günüsadece Mask Live Music Club'da

    İki gitar, bir bas gitar, bir çello ve bir perküsyondan oluşan, tadına doyulmaz latin ve flamenko rüzgarları estiren grup 1995 yılında Bodrum'da bir araya geldi. O günden bugüne Türkiye'nin çeşitli illerinde ve turistik beldelerinde konser ve bar programları ile performanslarına devam eden Karia Latino, başta Bodrum olmak üzere kendilerine has tarzları ile herkesi kendisine hayran bırakıyor…

    Serkan Uzunoğlu (Gitar&Vokal)
    Bülent Gözüpek (Gitar&Vokal)
    Ozan Tan (Gitar&Bass)
    Can Atazülal (Çello)
    Serdar Gönenci (Perküsyon)

    Tarih: 26 Kasım 2009 Perşembe
    Saat: 22.00
    Giriş: 20.00TL


    Adres : İstiklal Cad Bekar Sok. No:10 Beyoğlu / Taksim

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