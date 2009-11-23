Karia Latino’yu dinlemeyen var mı?

İki gitar, bir bas gitar, bir çello ve bir perküsyondan oluşan, tadına doyulmaz latin ve flamenko rüzgarları estiren grup 1995 yılında Bodrum'da bir araya geldi. O günden bugüne Türkiye'nin çeşitli illerinde ve turistik beldelerinde konser ve bar programları ile performanslarına devam eden Karia Latino, başta Bodrum olmak üzere kendilerine has tarzları ile herkesi kendisine hayran bırakıyor…

Serkan Uzunoğlu (Gitar&Vokal)

Bülent Gözüpek (Gitar&Vokal)

Ozan Tan (Gitar&Bass)

Can Atazülal (Çello)

Serdar Gönenci (Perküsyon)

Tarih: 26 Kasım 2009 Perşembe

Saat: 22.00

Giriş: 20.00TL



Adres : İstiklal Cad Bekar Sok. No:10 Beyoğlu / Taksim