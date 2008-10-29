Karikatürcüler çocuklarla buluştu

Yarışmada dereceye giren karikatürcüler ile Seçici Kurul üyesi 9 kişi dün sabah Fındıkzade’deki parka gitti. Eğitim odalarında buluşan sanatçılarla küçük öğrenciler karikatürler çizdi. Bu yıl yarışmanın birincisi olan Ahmet Öztürklevent, “Çocukluğumda karikatür ve mizah dergisi Akbaba sayesinde yaşamıma giren karikatür ve mizah o günlerden beri hayatımın bir parçası. Yarışmadaki başarımın verdiği büyük mutluluk sonrası küçük öğrencilerde gördüğüm karikatür sanatına ilgi de beni çok duygulandırdı” dedi.

Yarışmanın ikincisi olan Agim Sulaj ise çocuklarla bir araya geldiği eğitim odasında, karakalemle “Elindeki AB kitabını okuyan, başında fes bulunan bir Türk çocuğu” çizdi. Sulaj, “Fesli bir Türk çocuğunun AB’yi öğrenme hevesini çizdim. Fesi özellikle karakteristik olduğu için kullandım. Türkiye büyük bir ülke, AB’ye üye olması iyi olur” diye konuştu. Sulaj çizdiği resme, “Türkiye’yi ve Avrupa’yı seviyorum” diye imza attı.

Yarışmanın Seçiciler Kurulu’ndan olan Marlene Pohle ise, çocukların karikatürlerini yapınca onlardan büyük ilgi gördü.