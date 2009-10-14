Karikatürün Oscar gecesi

Toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı dünyanın her yerinden sanatçıların yarattığı karikatürlerle öne çıkaran 26. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın ödül töreni önceki akşam Hilton Covention Center’da gerçekleştirildi. 85 ülkeden 116 sanatçının 317 karikatürle katıldığı, serbest konulu, 26. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın ödül töreninin sunuculuğunu Korhan Abay üstlendi. Ariss Quartett’in yarışmada ödül alan sanatçıların ülkelerinden melodileri seslendirdiği törenin açılış konuşmasını Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı yaptı. Fetvacı, ödüllerin dünyanın pek çok ülkesindeki karikatür sanatçıları tarafından paylaşıldığını belirterek şunları söyledi:

“Ortak paydamız karikatürün evrensel dili. 25 yılı geride bırakan yarışmamız, dünyamızın sorunlarına farklı coğrafyalardan bakma olanağı sundu. Karikatürün bu evrensel diliyle birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Her yıl artan bir ilgiyle karşılanan yarışmamıza, şimdiye kadar 130 ülkeden 6 bin 500 sanatçı, 60 bini aşan eserle katıldı. Bütün bu ilgi, Aydın Doğan Vakfı’nın ve Karikatür Yarışması’nın dünya çapındaki saygınlığına işaret etmesinin yanı sıra, ülkemizin tanıtımına katkı sağladığının, demokrasi ve hoşgörü çabasına olan inancın göstergesi oluyor.”



Üçüncülük ödülü 3 ismin

Törende ilk olarak Başarı Ödülü’nü kazanan, İran’dan Mohammed Amin Aghaei, Küba’dan Angel Boligan Corbo, Arjantin’den Horacio Cardo, Endonezya’dan Arif Sutristanto, İsrail’den Ilya Katz, Rusya’dan Nikolay Ephremov, Slovakya’dan L’ubomir Kotrha, İngiltere’den Ross Thomson, İtalya’dan Alessandro Gato, Endonezya’dan Didie Sri Widiyanto’ya ödülleri verildi.

Bu yıl yarışmada üç sanatçı üçüncülük ödülüne değer bulundu; Pol Leurs, Cetin Cerchez-Abdula ve Yuris Kosobukin. Sahneye komando kıyafetiyle çıkan Abdula için Korhan Abay, “Karikatürün komandosu” dedi. Üç sanatçıya ödülleri TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ tarafından verildi. Sanatçılar ödül heykelciği, 3 bin 500 dolar ve Milliyet gazetesi plaketiyle ödüllendirildi.

Yarışmanın ikincilik ödülünü kazanan Türkiye’den Kürşat Zaman’a ödülü Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sema Işıl Doğan tarafından sunuldu. Zaman, 5 bin dolar, Kanal D plaketi ve ödül heykelciğine değer görüldü. Yarışmanın birincisi Alessandro Gatto’ya ise ödülü Aydın Doğan ile İstanbul İl Kültür Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili tarafından verildi. Yarışmada mansiyon ödülünü de kazanan Gatto, 8 bin dolar, ödül heykelciği ve Hürriyet gazetesi plaketinin sahibi oldu.



Yarışmanın ikincisi olan Kürşat Zaman, ödülünü Sema Işıl Doğan’ın elinden aldı.



Yarışmada üçüncülüğü paylaşan sanatçılara ödüllerini Arzuhan Doğan Yalçındağ verdi.