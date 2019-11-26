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26.11.2019 - 10:31 |

Karın ağrısına ne iyi gelir, şiddetli ağrı nasıl geçer? Karın ağrısı için evde bitkisel çözüm

Karın ağrısı çoğunlukta sindirim ve kabızlık gibi birbirine yakın problemlerden meydana gelebilmektedir. Özellikle diyet yapan kişiler kabızlık problemiyle karşı karşıya kalıp, karın ağrısı şikayetiyle baş etmek zorunda kalabiliyorlar. Karın ağrısı sıkıntılarına karın ağrısına iyi gelen ev yapımı tedavi yöntemleri ile veda edebilirsiniz. İşte karın ağrısını ne geçirir sorusunun cevapları ve karın ağrısına ev yapımı tedaviler.

Karın ağrısına ne iyi gelir, şiddetli ağrı nasıl geçer? Karın ağrısı için evde bitkisel çözüm

Karın ağrısı çoğu zaman yaşam tarzınızda ve beslenme düzeninizle meydana gelen alışkanlıklardan dolayı ortaya çıkar. Ancak bazı zamanlar karın ağrısı şikâyeti ciddi hastalıklarında habercisi olabilir. Bu nedenlerden dolayı sürekli karın ağrısı problemiyle karşılaşıyorsanız ve karın ağrısını ne geçirir diye soruyorsanız işte karın ağrısına iyi gelen ev yapımı tedaviler.

Karnımız neden ağrır?

Karın ağrısının pek çok farklı nedeni olabilir. Önemli olan, durumun ne zaman acil olduğunu ayırt edebilmektir. Bazı zamanlarda ağrı, karın bölgesi dışındaki farklı bir soruna, örneğin göğüs ya da pelvik bölgedeki problemlere bağlı ortaya çıkabilir. Bu tür rahatsızlıklara şu örnekler verilebilir:

-Şiddetli âdet krampları
-Kas gerilmesi
-İdrar yolu enfeksiyonu
-Sistit
-Endometriozis
-Yumurtalık kistleri
-Pelvik iltihabi hastalık
-Dış gebelik
- Kabızlık gibi problemlerden karın ağrısı şikayetleri meydana gelebilir. Karın ağrısının neden olduğu en önemli ve en sık karşılaşılan nedenlerden biri kabızlık problemidir.

Karın ağrısına iyi gelen ev yapımı doğal tedavileri sizler için araştırıp bir araya getirdik.
İşte karın ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevapları.

Yöntem 1: Limon Suyu Kullanma

Hafif asidik olan sıcak su ve limon suyu, sindirim sistemini uyarmak ve bağırsak içeriğinin ilerlemesine yardımcı olmak için çalışır. Limon ayrıca, toksinlerin yanı sıra kolonun dış yüzeyine yapışmış sindirilmemiş materyali vücuttan dışarı atmaya da yardımcı olur. bu nednlerden dolayı karın ağrısı şikayetinden kurtulmak için limon suyu yöntemi kullanılabilir.

Malzemeler
• Limon suyu, taze - limondan
• Sıcak su - 1 bardak

Nasıl yapılır?

Karın ağrısına ne iyi gelir, şiddetli ağrı nasıl geçer Karın ağrısı için evde bitkisel çözüm

Bir limonun yarısını 1 fincan ılık suya sıkın.
Sabah uyandıktan sonra veya yatağa gitmeden önce bu ılık suyu için.

Bu şekilde günde iki kez ılık limon suyu içmek bağırsak hareketlerinizi çalıştırarak, karın ağrısı problemine iyi gelecektir.


Yöntem 2: Ballı su yöntemi

Bal güvenli olan bir müshildir. Bağırsak hareketlerinin hızlanmasını sağlar. Böylelikle sindirim problemlerinden kaynaklanan karın ağrısının önüne geçmiş olursunuz.


Birçok besin maddesinde bolca bulunan bal ayrıca sindirim sistemini korur ve güçlendirir. Bal ve ılık su bağırsak sistemini harekete geçirir ve kabızlığa aynı zamanda da karın ağrınızı yitirmenize yardımcı olur.


Malzemeler


Bal - 1 çorba kaşığı
Sıcak su - 1 bardak


Nasıl hazırlanır?

Karın ağrısına ne iyi gelir, şiddetli ağrı nasıl geçer Karın ağrısı için evde bitkisel çözüm

Bir bardak ılık suya 1 çorba kaşığı bal ekleyin ve karışımı iyice karıştırın.
İyi kalitede ham ve organik balın kullanılması en iyi sonuçları verecektir.
Ballı ılık suyu günde iki kez, gece yatmadan önce ve sabah uyandıktan sonra tüketebilirsiniz.

Yöntem 3: keten tohumu yöntemi

Vitaminler, kalsiyum, demir, magnezyum ve omega-3 yağ asitleri içermesinin yanı sıra, keten tohumu çok miktarda lif içerir. Kabızlığı ve karın ağrısının önüne geçer.

Keten tohumu içinde bulunan yağ da kabızlığı rahatlatarak, karın ağrısı problemini giderir.

Öğütülmüş ve ezilmiş keten tohumu, kabızlığı hafifletmenin yanı sıra karın ağrısı problemini de gidermektedir.

Malzemeler

• Keten tohumu, zemin - 1 yemek kaşığı
• Su - 1 bardak

Nasıl yapılır?

Karın ağrısına ne iyi gelir, şiddetli ağrı nasıl geçer Karın ağrısı için evde bitkisel çözüm

1 yemek kaşığı toprak keten tohumu 1 su bardağa ekleyin.
İçmeden önce 2-3 saat bekletin.

Eğer uygunsa, yatmadan hemen önce gece içebilirsiniz.

Alternatif olarak, tahılınıza 2 ila 3 çorba kaşığı kıyılmış keten tohumu serpebilirsiniz.

Yöntem 4: sıcak suya pekmez ekleyin

Pekmez kabızlığı ve karın ağrısını hafifleten magnezyum ve diğer mineraller ve vitaminler içerir. Pekmezi içecekle sulandırmanız gerekebilir.

Pekmezi su, yeşil çay, tahıl gevreği, yulaf lapası, fırınlanmış ürünler veya tatlı yiyecekler ile tüketebilirsiniz. Bal ya da kuru erik suyu ile almak, etkinliğini artırabilir.

Malzemeler

Pekmez - 1 tatlı kaşığı
Sıcak su - 1 bardak

Nasıl hazırlanır?

Karın ağrısına ne iyi gelir, şiddetli ağrı nasıl geçer Karın ağrısı için evde bitkisel çözüm

Bir bardak ılık suya 1 çay kaşığı pekmezi ekleyin ve iyice karıştırın.

Kabızlığı hafifletmek ve karın ağrısı için günde üç kez pekmezli su içebilirsiniz.

Yöntem 5: Hint yağı kullanımı

Karın ağrıları, bağırsak hareketleri karın ağrısı problemlerini de beraberinde getirebilir. Kabızlık ve karın ağrısını önlemek için günde 1 ile 2 çay kaşığı Hint yağını ağızdan alabilirsiniz.

Hint yağının tadına dayanamazsanız eğer tüketimini meyve suyu veya suyla seyrelterek yapabilirsiniz. Karın ağrısı için kesin bir tedavi olduğu için kullanımına dikkat etmeniz gerekmektedir.

Notlar: Öngörülen dozu asla aşmayınız, aksi halde ciddi yan etkilere neden olabilir. Ayrıca, 7 günden uzun süre sürekli olarak Hint yağı almayın. Herhangi bir yan etki gözlemlerseniz, dozu azaltın. Yan etkiler ciddiyse, derhal kullanımdan kaldırılmalı ve doktora başvurulmalıdır.

Yöntem 6: Yoğurt kullanarak

Şiddetli karın ağrısı ve kabızlık problemiyle karşı karşıya kalıyorsanız yoğurdun bu sıkıntınızı çözmesine izin verebilirsiniz.


Yoğurt, sindirime yardımcı olan ve bağırsak astarını sağlıklı tutan probiyotikler (bağırsak dostu bakteriler) barındırır.

Yoğurt, bağırsak astarını temiz tutar ve bağırsak duvarları boyunca sindirilmemiş malzemenin birikmesini önler.

Aynı zamanda karın ağrısını da geçirir. Yoğurdun düzenli olarak tüketilmesi kabızlığı, şişmeyi ve karın ağrısını önleyecektir.

Sindiriminizi sorunsuz ve bağırsak hareketlerinizi düzenli tutmak için diyetinize yoğurt ekleyebilirsiniz.

Her zaman hiçbir katkı maddesi veya koruyucu içermeyen organik yoğurdu tercih edin.
En iyi ve en sağlıklı ürünü aldığınızdan emin olmak için yoğurt almadan önce ambalajdaki bilgileri okuyun.

Yöntem 7: incir kullanma

Lif bakımından zengin olan incir kabızlık probleminden kaynaklanan karın ağrısı problemini anında geçirir. İncirin hem tazesi hem de kurusu karın ağrısı şikâyetini azaltmaya yardımcı olur.

Tek bir kuru incir, küçük bir elma veya portakaldan daha fazla lif içerir.

Malzemeler:

İncir, kurutulmuş - bir avuç
Su

Nasıl yapılır?

Küçük bir kâseye bir avuç incir koyun. Bir seferde güvenle 4 ila 6 incir tüketebilirsiniz.
İncirleri tamamen suyun içine koymak için kâseye yeterli miktarda su koyun.

Karın ağrısına ne iyi gelir, şiddetli ağrı nasıl geçer Karın ağrısı için evde bitkisel çözüm

İnciri 1 gece ıslatın.

Ertesi sabah suyunu boşaltın.

Aç karnına 1 adet suda bekletilmiş incir tüketin.
Bunu birkaç gün düzenli olarak yapmak, karın ağrısı ve kabızlık probleminizi anında çözecektir

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