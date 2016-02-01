Karlar içinde açık hava sergisi

Türkiye'nin en konsept yaşam ve tatil kasabası İksir Resort Town, sanata ve sanatçıya, spora ve sporcuya, eğitime ve genç yeteneklere verdiği önemle turizm sektörüne bambaşka açılar kazandırmış ve KAGİDER 1.lik ödülünü elinde tutan Türkiye'nin ilk yaşam kasabası olarak 13-14 Şubat 2016 tarihlerinde yine bir ilke imza atarak Geleneksel Kardan Heykeller Sergisi'ni ve Sevgililer Günü'nü aynı anda kutluyor.

Heykeltraşlar, yeteneğini sergilemek isteyenler, heykelini yaptırmak ve keyifli vakit geçirip anılar depolamak isteyenler!.. Eşine az rastlanır bu doğa etkinliğini kaçırmayın. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin işbirliğiyle yapılan bu olağanüstü Kardan Heykeller Sergisi her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor.

Tüm kış boyunca sergilenen kardan heykelleri mutlaka görünüz. Dilerseniz heykelinizi yaptırabilir ve kış boyunca sergiletebilirsİniz. Ben yaptırmam ama yaparım diyen genç heykeltıraşlar, kapılar size de açık. Gelin katılın ve yaratıcılığınızı sergileyin.

Bir an gözlerinizi kapatın ve düşleyin.. Şehrin kalabalığından uzak, trafiksiz, sessiz ve her tarafı ağaçlarla doğayla kaplı tertemiz bir havanın hakim olduğu muhteşem bir kasabadasınız ve yanınızda sevdiğiniz insan ve aileniz..düşleyin..düşünmesi bile size iyi geldi değil mi?

Tarihe tanıklık etmiş asırlık konaklarda, muhteşem bir atmosferde sadece size özel hazırlanmış odalarınızda ahşap kokusunu, doğanın büyüleyici sesini ve topraktan sofraya gelen tamamen doğal ürünlerle size özel hazırlanmış yemekleri sevdiğinizle baş başa yemek istemez miydiniz? 14 Şubat Sevgililer Gününü, kış boyu sergilenecek kardan heykellerinizi yaptırarak kutlayın..

Tüm bunlara cevabınız evet ise; o halde kalbe giden yol İksir'den geçer..

Turizme gönül vermiş bir matematik öğretmeninin elinden çıkan ve ilmek ilmek işlenen bu doğa harikası İksir Resort Town’da sizi mutlu edecek her ayrıntı çoktan düşünülmüş.. Öyle ki; göz kamaştıran güzelliğiyle KAGİDER’den 1.lik dahi almış.. Ülkemizin en konsept tatil ve yaşam merkezi İksir Resort Town’da 4 mevsim tatil hüküm sürmekte.