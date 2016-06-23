Karne coşkusunu ninja kaplumbağalarla yaşayın

Yaz tatiline giren tüm çocuklar, karne sevincini Trump Alışveriş Merkezi, Teenage Mutant Ninja Turtles ile Trump Alışveriş Merkezi’nde yaşayacak. Dünyaca ünlü Ninja Kaplumbağalar 24-25-26 Haziran tarihleri arasında Trump Alışveriş Merkezi’nde çocuklarla bir araya gelecek.

Eğlenceli şovlar ve renkli sürprizler!

Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katında kurulacak özel sahnede en dinamik gösterilerini çocuklar için sergileyecek olan Ninja Turtles, çocukların karne coşkusunu birbirinden renkli sürprizlerle paylaşacak. Ninja Kaplumbağalar ile bol bol fotoğraf çektirebilecekleri eğlenceli gösteriler, çocukların unutulmaz anıları arasında yer alacak. Ayrıca Ninja Kaplumbağalar, çocuklara Ninja maskeleri hediye edecek.

24-25-26 Haziran tarihlerinde 12:00/14:00/16:00/18:00 saatlerinde gerçekleşecek olan Ninja Kaplumbağalar etkinlerinde tüm çocuklar birbirinden renkli aktiviteler ile tatilin tadını çıkaracak. Etkinlik tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.