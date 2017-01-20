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    HaberlerEtkinlikKarnesini getirene tiyatro bileti hediye
    20.01.2017 - 15:27 |

    Karnesini getirene tiyatro bileti hediye

    Sömestr tatilinde çocukları sevindirecek haber. Kozzy Alışveriş Merkezi karnesini getiren çocuklara tiyatro oyunları için bilet hediye edilecek.

    Karnesini getirene tiyatro bileti hediye

    İstanbul Anadolu yakasındaki Kozzy,yarıyıl karnesini alan tüm miniklerin yüzünü güldürecek. 20 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında karnesiyle birlikte Kozzy’e gelenlere birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları için bilet armağan edilecek.

    Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi, düzenlediği karne kampanyası ile minik ziyaretçilerinin de gönlünü fethedecek. Kozzy’nin 20 – 31 Ocaktarihleri arasında geçerli olacak kampanyası kapsamında 50 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm ziyaretçilerin,karnesiyle birlikte danışmaya başvuran çocuklarına tiyatro bileti hediye edilecek. Kozzy’nin minik ziyaretçileri, yarıyıl tatilinin keyfini Şokola Prenses, Şarkıcı Yunus Tako, Sevimli Dinazor ve Çizmeli Kedi oyunlarıyla yaşayacak.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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