Karnesini getirene tiyatro bileti hediye

İstanbul Anadolu yakasındaki Kozzy,yarıyıl karnesini alan tüm miniklerin yüzünü güldürecek. 20 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında karnesiyle birlikte Kozzy’e gelenlere birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları için bilet armağan edilecek.

Kozzy Alışveriş ve Kültür Merkezi, düzenlediği karne kampanyası ile minik ziyaretçilerinin de gönlünü fethedecek. Kozzy’nin 20 – 31 Ocaktarihleri arasında geçerli olacak kampanyası kapsamında 50 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm ziyaretçilerin,karnesiyle birlikte danışmaya başvuran çocuklarına tiyatro bileti hediye edilecek. Kozzy’nin minik ziyaretçileri, yarıyıl tatilinin keyfini Şokola Prenses, Şarkıcı Yunus Tako, Sevimli Dinazor ve Çizmeli Kedi oyunlarıyla yaşayacak.