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    HaberlerEtkinlikKarneyi alan çocuklar Trump Art Gallery’de sanatla buluşacak
    05.06.2018 - 15:31 |

    Karneyi alan çocuklar Trump Art Gallery’de sanatla buluşacak

    Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de çocuklar karne heyecanından sonra sanatla buluşacak.  8-9-10 Haziran tarihlerinde “Ressamlarla Sanat Atölyesi” etkinliği ile çocuklar yaz tatiline eğitici ve eğlenceli bir başlangıç yapacak.

    Karneyi alan çocuklar Trump Art Gallery’de sanatla buluşacak

    Eserleriyle uluslararası alanlarda da tanınan sanatçılar Selma Hekim, İlhan Sayın ve Levent Morgök, Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de düzenlenecek atölyelerle çocukların karne heyecanına ortak oluyor. 8-9-10 Haziran tarihlerinde 3’er seans şeklinde düzenlenecek atölyeler 14.00/15.00/16.00 saatlerinde başlayacak.

    Selma Hekim’in “Atık Sanat Atölyesi”, İlhan Sayın’ın “Oyun Maskeleri Atölyesi” ve Levent Morgök’ün “Denizdeki Dostlarımız Resim Atölyesi” ile çocuklar ressamlarla birlikte eğlenceli vakit geçirecek, yaz tatiline keyifli bir başlangıç yapacak.

    8 Haziran Cuma günü, “Atık Sanat Atölyesi” ile Selma Hekim, çocukların atık malzemeleri kullanarak kendi eserlerini oluşturmalarına yardımcı olacak. Atık malzemelerin resim yapmak için kullanılacağı atölye çalışmasında çocuklar hem atık ürünleri değerlendirebilmenin yollarını öğrenecek hem de eğlenceli vakit geçirecek.

    9 Haziran Cumartesi günü, “Oyun Maskeleri Atölyesi” ile İlhan Sayın, çocuklarla birlikte renk renk oyun maskeleri yapacak. Sanatçı maskelerle her çocuğun birer karaktere bürünmesine ve çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak.

    10 Haziran Pazar günü ise “Denizdeki Dostlarımız Resim Atölyesi” ile Levent Morgök, tuvaller, boyalar ve fırçalar aracılığı ile çocukları denizaltı dünyasına götürüyor. Atölye ile çocuklar hem denizaltı canlılarını tanıyacak hem de özgürce tuvalleri renklendirecek.
    Etkinliğe katılım ücretsiz…

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