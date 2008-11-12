Kars’a festival pek yakışıyor!

Ankara Sinema Derneği ile Kars Belediyesi’nin düzenlediği Gezici Festival’in Kars ayağı ve Altın Kaz Yarışması yarın sonlanacak. Sona yaklaşırken, sinemaseverler bu soğuk şehirde sinema konusunda hangi aktiviteye katılacaklarını şaşırdıkları bir hafta geçiriyor.

Bu yıl festivalde sevindirici bir gelişme de var. Zira Kars Belediyesi sinema salonlarını yenilediği için filmler çok daha güzel bir görüntü ve ses sistemi ile izlenebiliyor. Bu da gösterimlere büyük ilgi gösteren Kars halkı ve festival konuklarının film izleme zevkini artırıyor. Festival kapsamında gösterilen “Pandora’nın Kutusu”, “Tatil Kitabı”, “Nokta” gibi Türk filmlerinin yanı sıra yabancı yarışma filmlerine Karslı öğrenci grupları ve konuk büyük ilgi gösteriyor.



İzleyici sayısı azalmıyor

Paneller ve söyleşiler de en az filmler kadar ilgi görüyor. Özellikle üç saat sürmesine rağmen salondaki izleyici sayısının hiç azalmadığı milliyetçilik paneli, bu aktiviteler arasında en çok öne çıkanlardan biriydi. Murat Belge, Ferhat Kentel ve Mesut Yeğen’in milliyetçiliğin gelişimi, Türkiye’deki durumu üzerine sunuşlarının ardından konuşmacılar soru yağmuruna tutuldu.

Sadece sosyal konularla ilgili paneller değil, sinemacıların söyleşileri de büyük ilgi görüyor. Reha Erdem’in yönetmenlik; Tuncel Kurtiz ve Tarık Akan’ın oyunculuk söyleşileri yoğun katılımlı ve oldukça hareketli geçti.

Sinema salonları ve Kars Belediyesi Sanat Merkezi’nde bunlar olurken, sokaklarda ellerinde kameralarla dolaşan gençler dikkat çekiyor. Onlar festivalin izleyici değil, üretici tarafında yer alan kısa filmciler ve Kars’ta tek bir plandan oluşan filmlerini çekiyor. Diğer yandan genç eleştirmenler de, günlük bir festival gazetesi hazırlıyor.

Uluslararası ve SİYAD jürilerinin Altın Kaz Yarışması için yabancı filmlerin yanı sıra “Sonbahar” ve “Süt”ün de yer aldığı yarışma filmlerini takip ettiği festivalle ilgili olarak, son durak Artvin’den önce, ortak bir yargı var. Bu yargı Tarık Akan, Hale Soygazi, Tuncel Kurtiz ve Reha Erdem gibi sinemacıların, eleştirmenlerin, konukların, genç sinemacıların ve halkın ortak görüşü: Kars’a festival pek yakışıyor! Sinemayla uğraşanlar bu soğuk şehirde geçirilecek sinema dolu günleri her geçen yıl daha da büyük bir hevesle bekliyor.