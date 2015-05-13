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    HaberlerEtkinlikKarsu Dönmez 14 Mayıs'ta Babylon'da
    13.05.2015 - 10:45 |

    Karsu Dönmez 14 Mayıs'ta Babylon'da

    Caz, blues, soul ve funk’ı Türk müziğiyle birleştirerek kendi tarzını yaratan Karsu 14 Mayıs Perşembe akşamı Babylon’da sahne alıyor.

    Karsu Dönmez 14 Mayıs'ta Babylon'da

    Dünyanın en önemli sahneleri New York, Carnegie Hall ve North Sea Jazz Festivali'ndeki konserlerinde ayakta alkışlanan, müzik eleştirmenleri tarafından övgüyle anılan Karsu Dönmez, kendi besteleri olan İngilizce parçaların yanı sıra, “Divane Aşık Gibi”, “Gesi Bağları”, “Domates Biber Patlıcan”, “Neredesin Sen” gibi Türk parçalarını da yorumluyor. Sadece piyano çalmayan aynı zamanda çok iyi bir şarkıcı, söz yazarı, besteci ve aranjör olarak da dikkat çeken müzisyen Babylon Asmalı Mescit sahnesinin son konserlerinden birinde ev sahipliği yapıyor.

    Babylon konser biletleri biletix.com adresinden ve Babylon gişesinden satın alınabiliyor.

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