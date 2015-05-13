Karsu Dönmez 14 Mayıs'ta Babylon'da

Dünyanın en önemli sahneleri New York, Carnegie Hall ve North Sea Jazz Festivali'ndeki konserlerinde ayakta alkışlanan, müzik eleştirmenleri tarafından övgüyle anılan Karsu Dönmez, kendi besteleri olan İngilizce parçaların yanı sıra, “Divane Aşık Gibi”, “Gesi Bağları”, “Domates Biber Patlıcan”, “Neredesin Sen” gibi Türk parçalarını da yorumluyor. Sadece piyano çalmayan aynı zamanda çok iyi bir şarkıcı, söz yazarı, besteci ve aranjör olarak da dikkat çeken müzisyen Babylon Asmalı Mescit sahnesinin son konserlerinden birinde ev sahipliği yapıyor.

Babylon konser biletleri biletix.com adresinden ve Babylon gişesinden satın alınabiliyor.