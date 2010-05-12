Kaş'ta rock ve blues festivali başka olur!

22 Mayıs 2010, Cumartesi günü Kaş’ın Büyükçakıl Plajı’nda gerçekleşecek olan festivalde, Türkiye’nin rock ve blues müziğini en iyi yorumlayan gruplarından In Rock, The Exit ve Soul Stuff sahne alacak. Avustralya’dan Blues sanatçısı Sugarcane Collins’in konuk olarak sahne alacağı festivalde ayrıca ‘jam session’lar ve DJ performansları da yer alacak.

Son yıllarda alternatif sporların merkezi haline gelen Kaş, bu festivalde yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin müziksevere ev sahipliği yapmayı planlıyor. İleriki yıllarda daha kapsamlı ve uluslararası bir boyut kazanması planlanan festivalin hedefi, her baharda 68 ruhunu yeniden canlandırmak ve her yaştan rock & blues tutkununu Akdeniz’in büyüleyici doğasında buluşturmak.

Yeşille mavinin kucaklaştığı Büyükçakıl koyunda saat 19.00’da açılışı gerçekleştirilecek olan festival, sabah saat 05.00’a kadar devam edecek. Müziğin ve ateşin hiç durmayacağı bu festivalde müzikseverler, güneşin doğuşunu Kaş manzarası farkıyla izleme imkânı bulurken, çeşitli sürprizlerle de karşılaşacaklar.

Girişin ücretsiz olduğu ve katılımcıların festival alanına rahatlıkla yiyecek ve içecek temin edebilecekleri bu festivale, Kaş merkezinden araçlarla Büyükçakıl plajına gece boyu ulaşım sağlanacak.

Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve Kaş Gönüllüleri’nin de desteklerini eksik etmediği bu ilk festivalde medya sponsorluğunu NTVMSNBC yapıyor.

Festival Düzenleme Komitesi:

Aklan Akdağ, Müzisyen, Reklâm ve Organizasyon Şirketi Yöneticisi

Erdem Aydın, Blues Bar İşletmecisi, Profesyonel Likya Rehberi

Mesut Yücel, Turizm İşletmecisi