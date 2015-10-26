KatsSahne'de çocuklar oyunla öğreniyor

KatsSahne çocuk eğitimleri ile çocuğunuzun kendisini rahatça ifade etmesi, sosyal iletişim sağlaması için neşeli eğitimler veriliyor.

Çocuklarınızı hayata hazırlarken en az okul eğitimleri kadar kişiliklerine uygun gelişim eğitimleri de önem taşıyor. Çocuğunuzun kendisini rahatça ifade edebilmesi, özgüvenini geliştirmesi ve en önemlisi hayata mutlu bir birey olarak katılabilmesi için drama eğitimleri size yol gösterecek.

KatsSahne bu nedenle her cumartesi çocuklara yönelik yaratıcı drama eğitimi veriyor. Onur Şenay ve Ümit İlban tarafından verilen eğitimlerde çocuklarınızın; kendisini iyi ifade edebilmesini,beden ve ruh uyumunu sağlayabilmesini, kişilik özelliklerini fark edebilmesini,duygularını fark etmesi, tanıması ve kullanabilmesini, özgüvenini fark etmesi ve kullanabilmesini, ayrıntıları fark etmesi, ve kendi farklılıklarını ifade etmesini,diğer çocuklarla rahatça iletişim kurup paylaşımda bulunmasını,hayattaki zorluklarla baş edebilmeyi sağlamasını, algı ve dikkat konusunda özelliklerini fark etmesi, geliştirmesi ve kullanmasını, hayattan zevk almasını sağlamasını, sağlayacak bilgi ve beceriler kazandırıyor.

Çalışmalar 9-12 yaş gruplarında cumartesi günleri 15:30 – 17:30 arasında yapılmaktadır.

Aylık 4 ders bedeli 250 tl (Kdv dahil)