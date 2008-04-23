Kavgacı dansçılar savunma yapacak

KÜLTÜR - SANAT

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği 16. Halk Dansları Yarışması’nın finali önceki akşam AKM Büyük Salon’da gerçekleştirildi. Final boyunca, program olağan seyri içinde geçti. Ne var ki görkemli tören sonrasında, salondan ayrılan iki ekip arasında kavga çıktı. Kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti.

Konuyla ilgili görüşünü aldığımız Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı ve 16. Halk Dansları Yarışması’nın Yürütme Kurulu Başkanı Nafiz Şahin şu açıklamada bulundu: “Geçen yıl birinci olan grupla, bu yıl beşinciliği kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik Kulübü arasında çıkan kavganın kişisel nedenlerden kaynaklandığı yolunda duyumlar aldık. Söz konusu iki grup daha önce Halk Oyunları Federasyonu’nun düzenlediği yarışmada da tartışmış. Önceki akşam yaşananlar, daha önceki tartışmalarının uzantısı.”

16. Halk Dansları Yarışması’nın şartnamesinde cezai müeyyideler olduğunu söyleyen Şahin, önümüzdeki hafta içinde kavga eden grupları çağırıp konuşacaklarını, yapacakları savunma doğrultusunda gerekirse her iki grubu da bundan sonraki ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaktan men edebileceklerini sözlerine ekledi. Şahin, dereceye giremeyen kimi katılımcıların 'jürinin haksızlık yaptığı’ yolundaki iddialarını ise, “Jürimiz son derece saygın ve uzman isimlerden oluşuyor. Kararlarına saygı duymak gerekir” şeklinde yanıtladı.

16. Halk Dansları Yarışması’nın ödül töreni öncesinde, finale kalan 10 topluluk İzmir’den Hakkâri’ye farklı yörelerden gösteriler sundu. Jürinin değerlendirmesine göre, Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu birinci, Ege Dans Kulübü ikinci, İstanbul Çağdaş Folklor Derneği üçüncü, Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu dördüncü, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik Kulübü ise beşinci oldu. Sanatçıların ödülleri Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı tarafından verildi.