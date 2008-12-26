Kavinsky büyüleyecek!

Kavinsky, 27 Aralık, Cumartesi gecesi, İstanbul’a geliyor. Tarzıyla, müziğiyle ve gizemli kişiliğiyle tam bir bütün olan Kavinsky personası, Otto Santral dinleyicilerine özel setiyle muhteşem bir gece yaşatacak. Kapıların 23:00’da açılacağı gecenin ev sahipliğini Ulaş&Bertan yapacak. Biletler Biletix’ten temin edilebilir.



Kavinsky hakkında;

Her ne kadar prodüksiyonlarını Fransa’nın deha yuvası Record Makers’tan çıkarsa da, Ed Banger’ın en büyük beyinlerinden Kavinsky. Daft Punk, Air, Sebastien Tellier, Mr Oizo, Busy P.ve Cassius gibi eski topraklarla beraber geçen bir prodüksiyon hayatı, Sebastian, Justice ve Uffie gibi yeni yıldızlara verdiği prodüksiyon desteğiyle Kavinsky her zaman elektronik müzik tarihinde fenomen olarak kalma potansiyeline sahip.

Geçtiğimiz sene içinde çıkardığı 1986 albümüyle birçokları için artık müzik kahramanları arasına girmiş Kavinsky, Mr.Oizo’nun yönettiği ‘Steak’ filminde SebastiAn ile beraber rol aldı.

Kavinsky, halen Nisan’da yayinlacagi ve büyük yankı uyandıracağı kesin gözüyle bakılan yeni albümü için studyo çalışmalarina devam ediyor.

OTTO SANTRAL

Adres: Santral İstanbul, Eski Silahtarağa Elektrik Santrali

Kazım Karabekir Cad. No: 1 Silahtar Mahallesi, Eyüp 34060 İstanbul

Tel: 0212 427 18 89

Bilet fiyati: 20 YTL