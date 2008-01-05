'Kaybolan Çeşmeler’ İstanbul’da tanıtıldı

YASEMİN BAY

Kuveyt Türk’ün yürüttüğü “Kaybolan Çeşmeler” adlı projenin kataloğunun tanıtım toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da katılımıyla önceki gün Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Günay’ın yanı sıra; aralarında Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Kaybolan Çeşmeler” kataloğunun yayın danışmanı Prof. Dr. Oktay Aslanapa, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Prof. Dr. İlber Ortaylı, ve Hilmi Yavuz’un bulunduğu pek çok isim katıldı.

Ufuk Uyan, “Kaybolan Çeşmeler” projesinin, kültürel mirasımızın farkına varılması yönünde atılan bir adım olduğunu söyledi. Ayrıca Kuveyt Türk olarak sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini vurguladı.



'Su, medeniyetin kaynağı’



Toplantıda konuşan Bakan Ertuğrul Günay da suyun, medeniyetlerin kaynağı olduğunu ve birçok uygarlığın da su çevresinde oluştuğunu dile getirdi. Suyun hem ihtiyaç hem de görsellik ve zarafet kaynağı olduğunu belirten Günay şunları söyledi:“Biz, suya dair görselliklerin en güzellerini yapmış bir medeniyetler silsilesinden geliyoruz. Hem Osmanlı hem de Roma uygarlıklarını kastediyorum. Ama son yıllarda bu değerlere karşı olan duyarsızlığı anlayamıyorum.”Günay, kataloğun adını bir uyarı olarak dikkate alacağını ifade ederek, kaybolan değerlere sahip çıkma anlamında son zamanlarda bir uyanış gözlemlediğini söyledi. Topkapı Sarayı içerisinde de bir su medeniyeti imarının ortaya çıkarıldığını kaydederek, kültürel değerlerin bu zamana kadar bakımsız bırakılmasının affedilemeyeceğini vurguladı.Maket çeşmenin içine konulan bal şerbetinden içen Günay, “Bu şerbetlerin kültürel anlamda tanıtımı yapılırsa, Türkiye’ye 1 milyon turist daha gelir” dedi. Toplantı sonunda, Günay tarafından Ufuk Uyan’a bir plaket verildi.Kuveyt Türk’ün kültür mirasımıza sahip çıkma misyonuyla yayımladığı ikinci eser olan “Kaybolan Çeşmeler” kataloğu, geçmişten miras kalan çeşmelerimizin yaşatılması adına ortaya konmuş belgesel bir çalışma niteliğini taşıyor.Katalogda Sultanahmet’ten Üsküdar’a, Fatih’ten Beşiktaş’a, Eğrikapı’dan Kadırga’ya kadar hemen her semtte yer alan çeşmelerin görselleri ve tarihçeleri yer alıyor. Kuveyt Türk, geçen yıl Azapkapı’daki Saliha Sultan Sebil ve Çeşmesi’ni aslına uygun olarak restore etti. Bu yıl ise Bursa’da bulunan Kozahan Şadırvanı’nın restorasyonunu sürdürüyor.