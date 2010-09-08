Kayıp filmler gün ışığına çıkıyor...

47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl bir ilke imza atıyor. Festival, Türk ve dünya sinemasının arşivlerinden yıllar sonra çıkarılıp restore edilen dört filmi Türkiye’de ilk defa festivalde izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yönetmen, oyuncu ve yapımcı Muhsin Ertuğrul’un 1918-1921 yılları arasında Almanya ve Rusya’da çektiği söylenen filmlerin bugüne kadar bir iki fotoğrafı dışında herhangi bir kaydı bulunmuyordu. Yönetmenin 1918’de çektiği ‘Kara Lale Bayramı’nın Flamanca arayazılı, bilenen tek kopyası Hollanda Eye Film Enstitüsü arşivinde bulundu. Film, festivalde izleyicilerle buluşacak.



‘Doğunun Çiçeği’

“Enis Aldjelis, Doğunun Çiçeği” adlı film, çekiminden 93 yıl sonra Türkiye’de ilk defa gösterilecek. Film İstanbul’da çekilen ilk yabancı film olma özelliğini taşıyor. Hiçbir kopyasının var olmadığına inanılan 1922 yapımı “Beyond The Rocks” filmi de festivalde gösterilecek. “Kadın Charlie Chaplin” olarak isimlendirilen Mabel Normand’ın oynadığı, 1918 yapımı “The Floor Below” da sinema tarihinin tozlu raflarından çıkarak festival programına alındı.