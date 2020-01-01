Omurga Sağlığı İçin Doğru Yatak Seçimi Nasıl Olmalı ?

Omurga Korunmalı !

Omurga sağlığı için en ideal yatak tercihi omurga ve omurgayı destekleyen yapıların üzerine minimum yükün bindiği yataklardır. Omurganın doğal kavitasyonlarını yatma pozisyonunda da sağlamamız gerekir. Yatkların çok yumuşak çok sert veya esnek olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tarz yataklar ilerleyen dönemlerde omurgayı zorlar ve omurgaya bağlı problemlerin görülmesi kaçınılmaz olur.

Omurga normal kavitasyonlarını uzun süre koruyamadığı için mekanik olarak bu eğriliklerde artma ya da kaybolma görülebilir. Bununla birlikte omurga içerisinde ki disklere daha fazla yük biner ve buna bağlı sinir irritasyonları görülebilir. Devamında mekanik etkilenime bağlı olarak kişilerde sabah kalktığında sırt ve bel ağrıları yorgun uyanma görülür.

Yatak Ömrü Ne Kadar Olmalı ?

Oklahoma state Üniversitesinde yapılan bir çalışmada 33 kadın 29 erkek toplam 62 kişiye yeni yatak verilerek 28 gün takip edilmiş Çoğunluğun daha kaliteli uyuduğu gösterilmiştir. Ucuz yataklar pahalı yataklara göre daha fazla bel ağrısı oluşturduğu da çalışmada belirtilmiştir.Yatakların ortalama sürelerinin ortalama 9 10 yıl olduğu eklenmiştir.

Emin Değilseniz Orta Sertlikte Yataklar Tercih Edin !

Danimarka'da yapılan en kapsamlı ve metodolojiye en uygun olan araştırmada kronik bel ağrılarına sahip yaşları 18-60 arasında 150 hasta incelenmiştir. Yaş, cinsiyet ve boy/kilo oranları benzer olan hastalar eşit olarak üç gruba ayrılmış ve 30 gün boyunca birinci grupta orta sert yatak, ikinci grupta yumuşak yatak ve üçüncü grupta sert yatak denenmiştir. 30 günün sonunda orta sert yatakta yatan birinci grupta ki hastaların % 90ı ve yumuşak yatakta yatan ikinci gruptaki hastaların % 30'ı ağrılarının azaldığını söylemişlerdir. Üçüncü grupta sert yatakta yatan hastaların sadece % 10 'unun ağrılarının azaldığını belirtmişlerdir.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17597575