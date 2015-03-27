Keçe atölyesi Beşiktaş'ta

Rengarenk saf yünleri değişik tekniklerle şekillendirip birleştirerek harikalar yaratabilirsiniz. Bu kursa katılarak sadece birkaç saat içinde bir sanat eseri üretebilir, üstelik samimi bir ortamda keyifli vakit geçirebilirsiniz.



Bu kurs iğneyle keçeleştirme tekniğini öğrenebileceğiniz, 3 boyutlu objeler tasarlayabileceğiniz ve yeni bir hobi edinebileceğiniz keyifli bir etkinlik.



Kullanılacak tüm malzemeler fiyata dahildir ve atölye sonunda yaptığınız alsesuarlar sizde kalacak.



Keçe Atölyesi 28 Mart Cumartesi günü 10:30-13:30 saatleri arasında Beşiktaş'taki Kırmızı Panjur Cafe'de gerçekleştiriliyor.