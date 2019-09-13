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13.09.2019 - 15:02 |

Kedi nezlesi nedir, nasıl tedavi edilir?

Kedilerde görülen en yaygın hastalıklardan biri olan kedi nezlesi/gribi üst solunum yolu enfeksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalığıkesinlikle ciddiye almak gerekiyor zira kedi nezlesi, kedi dostlarımızın hayatını kaybetmesine yol açabilir.

Kedi nezlesi nedir, nasıl tedavi edilir?

Kedi gribi, tıpkı insanlarda oluşan grip gibi, akan bir buruna, yaşlı gözlere ve tahriş olmuş bir boğaza yol açabilir. Kedi gribinin diğer semptomları arasında kas ve eklemlerde ağrı, ağızda yaralar, burun çekme ve ateş yer alır. Kedi gribi, yetişkin kediler söz konusu olduğunda fazla ciddi bir hastalık olmamakla birlikte ağrıların azalması ve iyileşme sürecinin hızlandırılması için veterinere görünmeyi gerektirebilir.Sanılanın aksine üşütme nedeni ile değil virüs nedeniyle şekillenen bu hastalık yavru ve yetişkin kedileri etkileyebilir ve bağışıklık sistemi zayıf, güçsüz yavru kedileri hayattan koparabiliyor.

Kedi nezledir nedir?

Kedi nezlesi, FVR ve FHV1 virüslerinin neden olduğu, solunum yolu hastalıklarından bir tanesidir. Üst solunum yollarına yerleşen bu virüslerin doğru bakım yapılmadığında yayılması ve vücudun direnci kırması durumu görülmektedir. Kedinin bir süre sonra bazı belirtileri göstererek durumunun ağırlaştığı tespit edilmektedir. Kedi nezlesi, kedilerin yaşam kalitesini düşüren ağır bir hastalıktır. Birçok kedi sahibi dışarı çıkıp gelen kedisinde bu durumla karşılaşmaktadır.

Kedi nezlesi nedir, nasıl tedavi edilir

Kediler neden grip olur? 

Kedilerde grip, genellikle iki farklı türden virüs ya da bakteri kaptıklarında medyana gelir. Enfeksiyon kapan kedi, özellikle burun ve göz akıntısı ile birlikte tükürüğünde de bu virüsü yaymaya başlar. Her ne kadar hasta kedilerin kendileri bu virüsün asıl taşıyıcıları olsa da bazı sağlıklı kediler de bu virüs ve bakterilerin taşıyıcısı olabilmektedir. Bu virüslü partiküller, uygun koşullar oluştuğunda bir haftaya kadar ortalıkta dolanabilir, bu yüzden de bir kedinin grip kapması için başka bir taşıyıcı kedi ile temas kurması gerekmez. Kedi gribine sebep olan virüsler, kolaylıkla ortak mama kaplarından, ortak oyuncaklardan ya da ortak kullanılan kıyafetlerden yayılabilmektedir.

Kedi nezlesi belirtileri nelerdir?

Kedi nezlesi belirtileri insan nezlesi ile benzerlikler taşır. Kedilerde nezle belirtileri şunlardır;

-Göz akıntısı
-Burun akıntısı
-Hapşırma
-Depresyon
-İştahsızlık
-Ağız içinde ve etrafında yaralar
-İlerleyen vakalarda burun akıntısı koyu sarı yani iltihaplıdır ayrıca gözlerdeki akıntı çok yoğunlaşabilir,
kedinin gözleri kapanabilir hatta kornea ülseri gelişebilir.
-Nezlenin bir başka belirtisi öksürmektir. Kesik kesik özellikle uyurken öksürme nöbetlerinin görüldüğü bilinmektedir.
-Elinizi kedinizin burnuna dokundurduğunuzda kuru olması halinde ateş belirtisinin olduğunu fark edebilirsiniz.

Eğer kedi dostunuzda yukarıda saydığımız belirtilerden bir ya da bir kaçı varsa hiç zaman kaybetmeden veteriner
hekime başvurmanız gerekir.

Kedi nezlesi nedir, nasıl tedavi edilir

Kedi nezlesi nasıl tedavi edilir?

Genel olarak kedi gribine karşı kullanılan yaygın bir antiviral ilaç bulunmamaktadır. Bazı durumlarda antibiyotikler faydalı olabilmektedir; tıpkı insanların yakalandığı gripte olduğu gibi virüs burun ve hava yollarının hassas hatlarına zarar verdiği için bakteriyel enfeksiyonlar farklı komplikasyonlara yol açabilir. Antibiyotik bu durumun restore edilmesine yardımcı olur.

Her ne kadar kedi gribinin tıbbi olarak bariz bir tedavisi olmasa da, kedi sahibinin evinde kedisine uyguladığı bakım ve tedavi çok önemlidir. Özellikle gözlerde akıntı olması halinde temiz ve ılık havlu ile kompres kediniz için mükemmel tedavi yöntemlerinden biri olacaktır. Bunun dışında veterineriniz burun için damla ve mamalara karıştırılacak özel haplar verecektir. Bu sayede iyileşme süreci başlamış olacaktır.Tıkalı bir burun ve ağıza oluşan yaralar, kedinin mamasını yiyememesine yol açabilir. Aynı şekilde su içmek konusunda da geride kalabilecek olan kedinizin dehidrasyona uğramaması için su takviyesi alması şarttır. Kediniz tat ve koku duyusunu geçici olarak kaybettiği için tercihen keskin kokulu ve yaş mamalar tercih edilmelidir.

Sardalya, kızarmış tavuk ya da ateş balığı bu gibi durumlarda ideal mama alternatifleri olarak bilinir. Eğer kedinizin ağzında ciddi yaralar varsa süt kreması ya da dondurma gibi yiyecekler verilebilir. Elbette her mamada olduğu gibi bu tarz yiyeceklerde de aşırıya kaçmamakta fayda vardır.

Kedinizi bolca su içmeye teşvik etmeli, burnunda oluşan akıntıyı düzenli olarak silmeli ve tuzlu su yardımı ile gözlerini temizlemeye özen göstermelisiniz. Buharlı sıcak suya karşı nefes aldırmak da kedinizin akciğerlerinin ısınmasına ve açılmasına yardımcı olacaktır. Eğer kediniz buharlı su tedavisine karşı çıkarsa, banyo yaptığınızda onu banyoda tutarak da aynı etkiyi görmesini sağlayabilirsiniz.

 

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