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29.07.2019 - 12:21

Kedi ve köpeği olanlar için dekorasyon önerileri

Evinizde kedi veya köpek besliyorsanız, evinizi ona göre dizayn etmelisiniz. Önemli olan doğru malzemeleri seçmek ve evcil hayvanınızın ihtiyaçlarını karşılamaktır. İşte kedi ve köpeği olanlar için bir ev dekorasyonunda işinize yarayacak pratik bilgiler...

Kedi ve köpeği olanlar için dekorasyon önerileri

Dünyada evcil hayvan nüfusu milyonlara ulaşmış durumda ve birinci sırada köpekler, ikinci sırada ise kediler yer alıyor. Evcil hayvan sayısının bu kadar yüksek olduğu düşünülürse iç mekan tasarımında, hayvan dostumuzun da seveceği ve daha eşit muamele gördüğü uyumlu bir yaşam alanına olan gereksinim daha net anlaşılmış olur.

Tercih edeceğiniz eşyalar ve yapacağınız bazı düzenlemeler, bir yandan evcil hayvanlarınızı mutlu ederken, bir yandan da zevkinizden ödün vermeden evinizi dekore etmenizi sağlayabilir. İşte kedi ve köpeği olanlar için dekorasyon önerileri... 

Sert zemin döşemesi tercih edin

Az bakım isteyen malzemeler, evcil hayvan dostu iç tasarımın anahtarıdır. İlk adımı döşeme tercihi ile yapın, çünkü zeminde çok fazla aşınma ve yıpranma alacaktır. Kazalar ve çamur izleri kaçınılmaz olduğundan, temizlemek için zahmetsiz bir şey arzu edersiniz. Genel olarak, kedi ve köpekler tüylü olduğundan ötürü evinize halı döşememek en iyisidir. Halılar tüy, leke ve evcil hayvan kokuları için bir mıknatıs işlevi görür.

Sert zemin, evcil hayvan sahipleri için mükemmel bir seçimdir. Her ne kadar pek tercih edilmese de beton zemin düşünülebilir, zira beton dayanıklıdır ve kolay bir şekilde temizlenir. Endüstriyel tarz bir eviniz varsa beton zemin yakışacaktır. Daha popüler seçeneklere gelince granit ya da seramik karo düşünebilirsiniz. Seramik yapı olarak gözenekli olmadığından dolayı evcil hayvan lekelerine karşı dirençlidir. 

Kolayca temizlenebilen kumaşlar tercih edin 

Evinizde kolayca temizlenebilen, silinen, leke bırakmayan kumaşlar tercih edin. İpek, kadife gibi kumaşları hayatınızdan çıkarmanız ya da onların vakit geçirmeyeceği alanlarda kullanmanız gerekebilir.

Kedi ve köpeği olanlar için dekorasyon önerileri

Halı kullanılmalı mı? 

Evcil hayvanınız ne kadar eğitimli olursa olsun, mutlaka küçük ev kazaları olur. Özellikle de zeminde. Her ne kadar hayvan besleyen kişilere halısız zemin önersek de evinizde illa ki halı olacak. O halde nasıl bir halı türü seçmeniz gerektiğini öğrenin.

Ayağımızı sıcak tutup eve estetik katsa da ne yazık ki halı, hayvan besleyenlerin düşmanı. Kokuyu tutar, hayvan tüylerini yakalar ve lekeleri hemen emer. Temizlemesi de hiç de pratik değildir. Kısacası kedi ve köpekli evler için halı hiç kullanışlı değildir. Ancak tüm evi halısız bırakmak da pek gerçekçi değil. Halının kolay kirlenmesi durumunu hesaba katarak kesinlikle pahalı halı satın almayın. Aynı durum kilim için de geçerlidir. Bunların yerine modüler ve karo halılar kullanabilirsiniz.

 Kırılacak eşyalara dikkat! 

Küçük biblolar, kırılabilecek değerli aksesuarları çok fazla tercih etmemelisiniz. Evcil hayvanınızın dışarıda kullandığı eşyaları girişe yakın yerlere koyarsanız, küçük kirli patilerin evi kirletmesine engel olabilirsiniz.

Desen ve renk şemasını evcil hayvanınıza göre düzenleyin

Uzun tüylü gri kedinizle aynı tonda bir kanepe seçmek sadece bir sevgi işareti değil, aynı zamanda koltuğa yapışan tüyleri saklamak için de akıllıca bir fikir. Elbette mümkün olduğunca mobilya temizliğini ihmal etmeyin ancak koltuk veya kanepe örtüsünün rengini evcil hayvanınızın kürküyle eşleştirmek, tüyleri daha az görünür kılar ve temizlik yapamadığınız anlarda zor durumda kalmazsınız. Ayrıca, dekoru evcil hayvanınızla eşleştirmek sadece pratik değil, eğlenceli de olabilir. Son olarak mutlaka kolay yıkanan tekstil ürünleri seçmeyi unutmayın.

Kolay yıkanabilen nevresimleri tercih edin 

Eğer köpeğinizle sarılıp uyumaktan zevk alıyorsanız, en uygunu kolay yıkanabilen yatak örtüsü takımlarına sahip olmanızdır.

Kaliteli bir elektrik süpürgesi alın

Kedi, köpek gibi tüylü hayvan besleyenlerin en büyük yardımcısı elektrik süpürgesidir. Bu nedenle elektrik süpürgesi alırken masraftan kaçınmayarak kaliteli bir süpürgeye yatırım yapın.

Ekstra güçlü bir emiş, kaliteli filtre ve zemin yüzeyinde kaymak yerine tüyleri çeken iyi bir fırçaya ihtiyacınız olacak. Evinizde sahip olduğunuz döşeme tipini düşünün ve evcil hayvanınızın mobilyaları kullanması durumunda döşemenin üstesinden gelebilecek olanı arayın. Zemin dışında kanepe girintileri üzerinde de işe yarayacak değişik fırça uçları olan bir alet alın. Filtreyi düzenli olarak temizlediğinizden emin olun, tüy ve kir ile tıkanmış bir filtre süpürdüğünüz her yerde evcil hayvanın kokusunu yayacaktır.

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