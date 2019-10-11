Kedinizin sizi sevdiğini gösteren davranışlar

Kediler, kendilerine has davranışlarıyla çok özel canlılardır. Çevrelerindeki uyaranlara karşı kendi istekleri doğrultusunda tepki gösterirler. Kedilerimiz bizlere sevgilerini çok farklı şekilde gösterirler. Kedi sahipleri, kedilerinin sevgi gösterdiği hareketlerin farkına varmaları çok önemlidir. Eğer kendisi bir kucak kedisi değilse ve sizinle sarmaş dolaş yaşamaktan hoşlanmıyorsa bu, tabii ki sizi sevmediği anlamına gelmiyor. Her kedinin sizi sevdiğini göstermek için başvurduğu farklı yöntemler var.

Yavaşça gözlerini kısması ve kırpması

Kediler yabancılarla ya da tehlike olarak gördükleri başka kedilerle karşılaştıklarında genelde gözlerini fal taşı gibi açar ve o tehlike ile uzun uzun bakışırlar. “Kedi öpücükleri” diye de nitelendirilen yavaş göz kırpmaları ise memnuniyet ve şefkat göstergesidir. Dilerseniz siz de bunu bir oyunu çevirip aynı şekilde gözlerinizi kısarak kedinize tepki verebilirsiniz.

Size karnını gösteriyorsa

Çoğu hayvan gibi kedilerde hassas olan karın bölgelerini herkese göstermezler. Bu bölgeleri sırt bölgelerine göre daha yumuşak bir doku içerdiğinden kendilerini güvende hissetmedikleri anlarda bu bölgelerini koruma iç güdüsüyle hareket ederler.

Kediler rahat ve güvende olduklarında ise yuvarlanarak bu bölgeleri göstermeye çekinmezler. Savunmalarını indirip bu bölgelerini size göstermeleri sizi sevdiğinin ve size güvendiğinin bir işaretidir.

Kendini temizlemesi

Kedilerin sadece kendi hijyenleri uğrana sürekli temizlendiklerini ve yalandıklarını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Kediler hem kendilerini stresten arındırmak hem de aynı ortamda bulundukları kişiler ile bağlarını güçlendirmek için yalanırlar. Eğer kediniz sizin yanınızda hiç çekinmeden önüne gelen her yerini yalıyorsa sizi “aileden” sayıyor demektir.

Burnunu size sürüyorsa

Tabi ki insanlarla bu şekilde selamlaşmak deli damgası yemenize sebebiyet verebilir. Fakat kediniz için bu hareket size olan sevgisinin bir göstergesidir. Bu özel selamlaşmayı sizinle yaparak, yüz bölgesindeki feromonları size sürmüş olur. Bu şekilde size karşı aidiyet duygusunu göstermiş olur.

Sürekli yanınızda olması

Kediniz sizi odadan odaya takip ediyor, özellikle vakit geçirdiğiniz odada bulunuyor ve uyuduğunuz odada uyuyorsa sizinle ilgileniyor ve sizinle zaman geçirmek istiyor demektir. Bazı kediler fiziksel olarak sevgilerini gösteremeyebilir, ama sadece “yanınızda” olmaları bile yeter, değil mi?

Küçük bir ısırık alıyorsa

Kediniz sizinle oynarken elinizi küçük bir şekilde ısırıyorsa emin olun bu durum sizi sevdiğindendir. Sizi incitmeyecek şekilde ısırması size karşı olan hislerinin bir göstergesidir.

Size hediye getirmesi

Günün birinde sevgili ponçiğiniz kapı eşiğinize ölü bir fare ya da ölü bir kuş getirirse ona kızmayın. Bu, onun sizin için avlanıp sizin için bir hediye getirmesi anlayışıdır ve kedi dünyasında yüce bir sevgi göstermesidir.

Mırlıyorsa

Kediler mutlu olduklarında mırlarlar. Onları sevdiğinizde, onlarla ilgilendiğinizde mutlu olduklarını belirtmelerinin bir yolu da çıkardıkları seslerdir. Mırlamanın kuvveti mutluluğun büyüklüğüyle orantılı olabilir.