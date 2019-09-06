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06.09.2019 - 13:12

Kegel egzersizleri nedir?

Doğum yapmış birçok kadın doğum sonrası idrar kaçırma probleminden yakınmaktadır. Bu durum beraberinde cinsel bozuklukları da getirebilmektedir. Peki, doğum sonrası idrar kaçırmamak ve cinsel tatmini arttırmak mümkün mü? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Kadiroğulları sizler için anlattı.

Kegel egzersizleri nedir?

Kegel egzersizleri kadınlarda vajina etrafını saran “vajinal kaslar”ın güçlendirilmesi amacıyla yapılan pelvik kas egzersizlerine verilen isimdir. Vücut geliştirme çalışan bir sporcu nasıl vücudunun belli bölgedeki kaslarını güçlendirebilmekte ve ağırlık kaldırma kapasitesini arttırmaktaysa, kegel eksersizlerini yapan kadınlar vajina kaslarını güçlendirebilmektedir.

Güçlü vajina kasları da kadınlarda cinsel ve genito-üriner fonksiyonlarda iyileşme sağlamaktadır. Aynı zamanda kadınlarda yaşlanma ile ortaya çıkacak jinekolojik problemlere karşı kendini koruma yöntemidir. Erken yaşlardan itibaren öğrenilmesi önerilen kegel egzersizleri; özellikle cinsel ilişki sırasında vajinal kasları yeterince gevşetememe nedeni ile ilişki sırasında oluşan ağrı hissini de engellemektedir. Ömür boyu yapması önerilen kegel egzersizlerini genç kızlık döneminden itibaren yapılmaya başlanması hem cinsel hayatlarında kolaylık ve mutluluk sağlayacak hem de ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek olası jinekolojik problemlere karşı önleyici olacaktır. Ayrıca genç kızlığından itibaren kegel egzersizleri ile vajinal kaslarını geliştiren bir kadın normal doğumu daha kolay yapabilmektedir.

Kadınlarda orgazm sırasında klitoris ve vajinal girişten alınan erojen uyarılar sonucunda pelvik tabanda yer alan vajinal kaslar kasılmaktadır. Bu nedenle kegel egzersizleri ile vajen kaslarının güçlendirilmesi ve bu bölgede kan akımının arttırılması cinsel hazzı, dolayısı ile orgazm fonksiyonunu arttırmaktadır. Güçlü kaslar, kolay ve uzun süreli orgazm olmayı da sağlar. Pek çok hasta vajinal kaslarını çalıştırmayı öğrenirken ilk etapta tecrübesizliklerinden ötürü yanlışlıkla uyluk, kalça, bel gibi kaslarını sıkıp bırakmakta ve hareketi doğru bir şekilde yapamamaktadır.

Vajinal kasları çalıştırmayı öğrenmenin doğru ve çok kolay bir yolu vardır;

İdrarınız geldiğinde tuvalete oturun ve idrarınızı yaparken 3-4 kez idrarınızı tutup bırakın. Bu işlemde kasıp gevşettiğiniz kaslarınız pelvik taban kaslarınızdır. Bu işlemi tuvaletten çıkmadan önce idrarınız bittikten hemen sonra yapmanız hareketi tam olarak belleğinize yerleştirmenize yarayacaktır. Bu basit egzersiz sayesinde rahatlıkla vajina kaslarınıza hakim olmayı ve tanımayı öğrenmektesiniz. İdrar tutma ve bırakma yöntemi ile vajinal kaslara hakim olma öğrenildikten sonra kegel egzersizlerini uygulamaya geçilmelidir. Kegel egzersizleri bundan böyle idrar yapma sırasında sık olarak uygulanılmamalı, tam tersine idrar yokken yapılmalıdır. Aksi takdirde bir takım idrar yolu enfeksiyonları ve sistit problemine zemin hazırlanabilir. Kegel egzersizlerinde vajinal kaslarınızı daha önce öğrenmiş olduğunuz şekilde kasın, birkaç saniye kasılı olarak bekledikten sonra gevşetin, birkaç saniye gevşek olarak bekledikten sonra yine kasın ve kasılı olarak birkaç saniye bekledikten sonra tekrar gevşetin. Bu şekilde egzersize 10-15 kez devam edin. Bu hareketi gün içinde 2 veya 3 set olarak yapın.”

Vajinal kaslarınıza hakim olmayı parmağınız yardımı ile de öğrenebilirsiniz. Bunun için sırt üstü yatar pozisyonda ve derin nefesle gevşedikten sonra işaret parmağınızı yavaş yavaş vajinanız içine sokunuz. Parmağınız içerideyken idrarınızı tutma ve idrarınızı bırakma şeklinde kegel egzersizi yaparak vajinanızın parmağınızı sıkmasını ve bırakmasını deneyimleyin. Bu hareketi daha sonra iki parmağınız sokarak da yapabilirsiniz. Cinsel penetrasyon anında, eşinizin penisi vajinanız içindeyken bu kegel egzersizini (sıkma ve bırakma hareketini) yapabilirsiniz.

Kegel egzersizleri; kadınlarda idrar kaçırma problemlerinin önlenmesi ve tedavisinde, idrar kesesi, rahim ve barsak sarkmalarının önlenmesinde, gebelerin doğuma hazırlanmasında, doğum sonrasında vajinanın eski sıkılığına ulaşmasının sağlanmasında, cinsel ilişkide hazzın arttırılarak, cinsel doyumun sağlanmasında, orgazm fonksiyonunun sağlanmasında, vajinismus ve disparoni (ağrılı cinsel birleşme) tedavilerine destek sağlanmasında faydalı egzersizlerdir.

Kegel egzersizleri vajina kaslarının gücünü ve tonusunu arttırmak için, gittikçe arttırılan setler halinde en az 6 ay süreyle yapılmalıdır. Ancak sonuçların iyi olması açısından bu tür egzersizlerin ömür boyu yapılması önerilmektedir. Kegel egzersizlerine başladıktan 4-6 hafta sonra fayda görmeye başlarsınız.  Kegel egzersizi yaparken kalça, karın veya belinizde ağrı hissediyorsanız bu egzersizi yanlış yaptığınız anlamına gelmektedir.

Kegel egzersizleri daha çok önleyici ve koruyucu yararlar sağlayan, her ne kadar yararlı etkileri olsa da tek başına uygulanıldığında sorunun çözümünü sağlamayan, tedavi edici ve diğer tıbbi ve cerrahi işlemlere destek sağlayıcı ek yöntemler arasındadır.

 

 

 

 

 

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