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28.08.2019 - 10:20

Kelek turşusu nasıl yapılır?

Kelek turşusu nasıl yapılır, sorusunun cevabı son günlerde çok merak ediliyor. Görüntüsünden de anlaşılacağı gibi kelek, kavunun minik ve olgunlaşmamış hal olarak biliniyor. Peki, kelek turşusu nasıl yapılır? İşte cevabı...

Kelek turşusu nasıl yapılır?

Kelek dediğimiz meyve kavunun minik ve olgunlaşmamış halidir. Karpuzun kötü çıkanına da kelek denir ancak kelekleri bebek kavun olarak tanımlanması akıllar da daha kalıcı olacaktır. Kelek turşusu son günlerde çok merak edilen ve aranılan tariflerden biri. Peki, kelek turşusu nasıl yapılır? İşte kelek turşusu tarifi... 

Malzemeler:

-1 kilo kelek orta boy
-8-10 adet nohut
-5-6 diş sarımsak
-1-2 adet iri havuç (isteğe göre)
-Yarım bağ dereotu

Turşu suyu için:

-1,5 litre kaynamış sıcak su (içme suyu)
-1 su bardağı üzüm sirkesi
-3 yemek kaşığı turşuluk tuz (iri tuz)
-1 yemek kaşığı toz şeker

Kelek turşusu nasıl yapılır? 

-Kelekleri iyice yıkayın, iki ucunu da çok derine inmeden kesin. Sivri bir bıçak yarımıyla 2-3 yerinden delikler açın.
1,5 litre sıcak suyu uygun büyüklükteki bir ölçü kabına ya da karıştırma kasesine alın.
-İçine sirke, tuz ve şekeri ilave ederek tuz eriyinceye kadar karıştırın.Tuz eriyince soğuması için kenara alın.
-Hazırladığınız kelekleri, soyup iri iri dilimlediğiniz havuçları, nohut tanelerini ve soyulmuş sarımsakları temiz cam kavanoza yerleştirin.
-Turşu suyunu üstüne doldurun. Dereotunu kavanozun ağzına yerleştirin ve bastırın.
-Kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Havasını alması için tersyüz edin ve direk ışık almayan bir yerde kelekler sarıncaya kadar ortalama 20-25 gün kapağını açmadan bekletin.
-Olgunlaşan turşuyu dilimleyerek servis yapın.

Afiyet olsun. 

 

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